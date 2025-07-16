Заплаканная Виктория Исакова и Дарья Мороз трогательно обнимались на похоронах

В Центральной клинической больнице № 1, в среду, 16 июля, состоялась церемония прощания с выдающимся режиссером и актером Юрием Морозом.

В полдень в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище планируется закрытое отпевание, на котором будут присутствовать только родные и близкие.

Еще до начала похоронной процессии в холле больницы скопились многочисленные венки.

Среди присутствующих были замечены дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова, глубоко переживающие утрату. С заплаканными глазами супруга режиссера общалась с присутствующими, обсуждая организационные моменты похорон.

Периодически они нежно обнимались с дочерью Юрия Мороза от первого брака, Дарьей.