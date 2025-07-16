Заплаканная Виктория Исакова и Дарья Мороз трогательно обнимались на похоронах

В Центральной клинической больнице № 1, в среду, 16 июля, состоялась церемония прощания с выдающимся режиссером и актером Юрием Морозом.
В полдень в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище планируется закрытое отпевание, на котором будут присутствовать только родные и близкие.
Еще до начала похоронной процессии в холле больницы скопились многочисленные венки.
Среди присутствующих были замечены дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова, глубоко переживающие утрату. С заплаканными глазами супруга режиссера общалась с присутствующими, обсуждая организационные моменты похорон.
Периодически они нежно обнимались с дочерью Юрия Мороза от первого брака, Дарьей.
Виктория Исакова на похоронах мужа. Фото: Teleprogramma.org
Юрий Мороз, уроженец Краснодона, после окончания Школы-студии МХАТ в 1979 году работал в театре "Ленком". Получив режиссерское образование во ВГИКе в 1988 году, он дебютировал в кинорежиссуре в 1990 году с фильмом "Подземелье ведьм".
Широкую известность ему принесли сериалы "Каменская" и "Ликвидация". С 1993 года он руководил Ассоциацией молодых кинематографистов России. Его последняя работа, фильм "Форт Росс: В поисках приключений", вызвала бурную реакцию в обществе, несмотря на скромные кассовые сборы.