Загитова показала тайного жениха, Захарова учится на врача, а Валиева готовит реванш

Даже когда соревнований нет, профессиональные спортсмены не могут позволить себе полностью расслабиться. Режим не терпит суеты! И все же маленькие радости у спортсменов есть: отдых, отпуск или хобби. В обзоре «Телепрограммы» - ситуация на фронте фигурного катания, где наши красавицы-фигуристки отстранены от официальных турниров, но формы не теряют. И стремятся развивать себя вне холодных ледовых арен.

Мария Захарова

Нет, речь не про спикера МИД РФ. Мария Захарова, кто не в курсе, - главное открытие этого года в российском фигурном катании. Обворожительная блондинка вернулась после серьезной травмы и провела яркий сезон: запоминающиеся образы, четверные прыжки, медаль чемпионата России - и это все в 18 лет! Почти «пенсионный» возраст для фигурки, но все же. Кроме того, Мария снискала (совершенно заслуженно) образ секс-символа. И не собирается это определение опровергать.

- Я со стороны тоже так смотрю на свое катание - оно секси, да, - соглашается спортсменка. - Поэтому мы такие программы и подбирали. Мне нравится мой стиль. Меня этому особо никто не учил, это просто от природы, видимо, дано. Кому-то дана растяжка, а мне вот такое катание. И ничего не имею против сравнений - меня с кем только не сравнивали. За пределами катка бывают дни, когда хочешь выглядеть красиво.

Летом до катка могу пойти в юбке с кофтой. Или надену джинсы с корсетом. Иногда хочется выпустить внутреннюю себя и показать: вот какая я женственная, какая я красивая. Такое бывает. Когда я куда-то выхожу погулять, то стараюсь одеваться более женственно.

Сейчас Маша, продолжая профессиональную карьеру, катает коммерческие шоу (в Италии, например), а еще пошла учиться на тренера. После этого диплома хочет получить высшее образование в области медицины (!).

Александра Бойкова

Питерская парница Саша Бойкова вместе с Дмитрием Козловским провела один из лучших сезонов в карьере, взяв Гран-при России, и теперь полетела на заслуженный отдых. В Великобританию. Там любительница красных телефонных будок и Биг-Бена охотно фотографируется, особое внимание уделяя стилю. Да, Саша - дикая модница! То строгий красный тренч поверх белоснежной рубашки, то легкая блуза с леопардовым принтом. Не того героя Пушкин назвал денди лондонским...

Под стильные наряды - и отдых культурный. Саша сходила на премьеру картины «Дьявол носит Prada-2», посетила музей Виктории и Альберта, посвященный декоративно-прикладному искусству, и расчувствовалась на выставке модельера Эльзы Скиапарелли. Сплошная отрада для души и никакой вычурной пошлятины.

Бывшая ведущая «Ледникового периода» и олимпийская чемпионка Анна Щербакова проводит отпуск в теплом Таиланде. Чтобы подогреть интерес азиатской аудитории, фанатеющей от наших фигуристок, спортсменка выложила фото в Weibo - сервисе китайских микроблогов.

Хоть снимок и подчеркнуто целомудренный - никаких купальников, все прикрыто черной накидкой, - но зато сколько в нем энергии! Естественная, без столь популярной пластики и «штукатурки» красота. Без выставленной вперед ноги. Без вызывающих брендовых шмоток. Только внутреннее счастье и жизнелюбие, которые передаются через объектив.

Алина Загитова

Не секрет, что помешательство «фигурной общественности» на кумирах связано не только со спортивным мастерством, но и со, скажем так, внесоревновательной составляющей судьбы. Другими словами, смотрят и оценивают фигуристок очень часто с точки зрения внешности и перспектив на личном фронте, а уже потом квадов, лутцев и ритбергеров.

Так и Алина Загитова: даром что давно уже не выступает на профессиональном уровне - регулярно собирает трафик в соцсетях и СМИ, которым стоит только упомянуть ее имя. Алина на отдыхе, Алина на учебе, Алина вышла к детям, Алина завершает строительство спортивной школы имени себя. Каждый шаг олимпийской чемпионки - суперинфоповод! А 18 мая Загитова отпраздновала 24-летие (всего лишь, да), опубликовав фото с шариками в форме цифр 2 и 4. С кем провела его Алина?

А вот теперь уже известно. Публика долго гадала, кто подарил ей роскошное помолвочное кольцо с гигантским бриллиантом, приблизительную стоимость которого специалисты оценили в 25 миллионов рублей. Фигуристка решила не томить. И опубликовала фото с молодым человеком, который держит ее на шее во время уличного концерта.

- Мы не афишируем, но и не скрываем, - написала по-английски Загитова.

И хотя парень был боком и закрыт ногами любимой (то есть кто-то специально снимал их для соцсетей сзади так, чтобы лица не было видно!), комьюнити фигурки мгновенно деанонимизировало счастливчика. Кажется, этот молодой человек очень похож на Артема Чечихина - внука очень высокопоставленного силовика. Как уверяют инсайдеры, парень получил престижное образование в Барвихе, а затем и в Великобритании. И наверняка сможет составить отличную компанию Алине во время бесед на совершенно разные темы.

Возвращается после длительной и несправедливой дисквалификации 2024 года и Камила Валиева - чемпионка мира и победительница Олимпиады-2024 (золото отняли за якобы нарушение антидопинговых правил).

В апреле девушке исполнилось 20 - в целом вся жизнь впереди, даже если молодые наступают на пятки, поэтому спортсменка всерьез настроена на реванш. Стремится работать с прославленным французским хореографом Бенуа Ришо, который уже поставил ей новую программу, надеется на Олимпийские игры, проводит мастер-классы, а на днях выложила фото из ресторана, где ужинала, судя по всему, в хорошей компании. Потому что импровизированная фотосессия в полупрозрачном платье светлых тонов выдает в Камиле заряд хорошего настроения (и отличную работу бровиста)!