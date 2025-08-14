Зачем Shaman прилетел в Северную Корею — без Мизулиной?

Певец Shaman, он же Ярослав Дронов, на днях прибыл в Пхеньян. Артист вошел в состав российской делегации. В КНДР музыкант прибыл по случаю празднования освобождения Кореи.

Делегацию российского Минкульта возглавляет замминистра культуры Андрей Малышев. Вместе с Shaman'ом в Северную Корею прибыли другие представители искусства: ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения "Красная Звезда" и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Гостей из России должен был встречать замминистра культуры КНДР Пак Ген Чхоль. А также представители профильных ведомств, дипломаты и посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора, пишет Gazeta.ru .

Подготовка к "Интервидению"

Также Shaman уже представил свою композицию 'Прямо по сердцу', с которой он выступит на музыкальном конкурсе "Интервидение" 20 сентября. Этот хит для певца написал Максим Фадеев. Основной посыл композиции — любовь, в которую главный герой поверил всем сердцем и которой доверился.

Поклонники уверены, что эту песню Shaman посвятил своей возлюбленной Екатерине Мизулиной. Не так давно они перестали скрывать свой роман.

Всюду зеваки

При этом Екатерина рассказала о трудностях в отношениях со знаменитым певцом. Она заверила, что поклонники и журналисты ходят за ними по пятам. Они не могут спокойно сходить в кино или в ресторан. Повсюду любопытные прохожие.

Поэтому Мизулиной все чаще хочется посидеть с любимым дома и побыть с ним наедине. Но опять же занятость Shaman'а не позволяет им видеться слишком часто. Вот и теперь музыкант улетел в КНДР.