SHAMAN'у приписывают роман с дочерью миллиардера - что о ней известно

Ксения Собчак назвала неожиданную причину развода певца SHAMAN'a c женой Еленой Мартыновой. Ведущая уверяет общественность, что артист закрутил роман с дочерью главы компании "Самолет", миллиардера Михаила Кенина, Мишель.

Помолвочное кольцо, которое сейчас носит Мизулина, было куплено изначально для Мишель

Такое признание Собчак сделала на фоне смерти бизнесмена, умершего от сердечной недостаточности. Кстати, сплетники поговаривают, что именно Михаил Кенин вложился в концерт исполнителя на Красной площади год назад.

Но и это еще не все. Собчак заявила, что из-за дочери миллиардера артист сильно сэкономил на своей нынешней пассии Екатерине Мизулиной.

“Поговаривают, что Мишель не только чуть не стала невестой Шамана и послужила реальной причиной его развода, но и что помолвочное кольцо, которое сейчас носит Мизулина, было куплено изначально для Мишель. Если это так, то я одобряю такую экономию”, — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Впрочем, Ксения была не первой, кто озвучил эту информацию. Слухи о романе Ярослава Дронова и Мишель Кениной начали циркулировать еще осенью прошлого года. Как раз тогда когда SHAMAN заявил, что причиной его развода стал плотный гастрольный график музыканта.

СМИ писали, что артиста и Мишель неоднократно видели вместе. И певец якобы хотел жениться на своей возлюбленной. Однако, по неизвестным причинам, помолвка не состоялась. И весной SHAMAN объявил о романе с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной.

Состояние семьи — 60 миллиардов рублей

Кто же такая Мишель Кенина, якобы вскружившая голову самому популярному певцу нашей страны?

Мишель родилась 23 января 1993 года. Ее отец, Михаил Кенин, является известным бизнесменом и совладельцем компаний "Самолет-Девелопмент" и"Главстрой-СПб". Мишель владеет 4,7% акций этих компаний. В 2023 году состояние семьи оценивалось в 60 миллиардов рублей.