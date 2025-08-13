SHAMAN'у приписывают роман с дочерью миллиардера - что о ней известно

Ксения Собчак назвала неожиданную причину развода певца SHAMAN'a c женой Еленой Мартыновой. Ведущая уверяет общественность, что артист закрутил роман с дочерью главы компании "Самолет", миллиардера Михаила Кенина, Мишель.
Помолвочное кольцо, которое сейчас носит Мизулина, было куплено изначально для Мишель
Такое признание Собчак сделала на фоне смерти бизнесмена, умершего от сердечной недостаточности. Кстати, сплетники поговаривают, что именно Михаил Кенин вложился в концерт исполнителя на Красной площади год назад.
Но и это еще не все. Собчак заявила, что из-за дочери миллиардера артист сильно сэкономил на своей нынешней пассии Екатерине Мизулиной.
“Поговаривают, что Мишель не только чуть не стала невестой Шамана и послужила реальной причиной его развода, но и что помолвочное кольцо, которое сейчас носит Мизулина, было куплено изначально для Мишель. Если это так, то я одобряю такую экономию”, — написала Собчак в своем Telegram-канале.
Впрочем, Ксения была не первой, кто озвучил эту информацию. Слухи о романе Ярослава Дронова и Мишель Кениной начали циркулировать еще осенью прошлого года. Как раз тогда когда SHAMAN заявил, что причиной его развода стал плотный гастрольный график музыканта.
СМИ писали, что артиста и Мишель неоднократно видели вместе. И певец якобы хотел жениться на своей возлюбленной. Однако, по неизвестным причинам, помолвка не состоялась. И весной SHAMAN объявил о романе с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной.
Состояние семьи — 60 миллиардов рублей
Кто же такая Мишель Кенина, якобы вскружившая голову самому популярному певцу нашей страны?
Мишель родилась 23 января 1993 года. Ее отец, Михаил Кенин, является известным бизнесменом и совладельцем компаний "Самолет-Девелопмент" и"Главстрой-СПб". Мишель владеет 4,7% акций этих компаний. В 2023 году состояние семьи оценивалось в 60 миллиардов рублей.
Мишель Кенина. Фото: соцсети
При этом осенью 2024 года появились слухи о резком ухудшении дел компании "Самолет" на рынке недвижимости, вызванном ростом процентных ставок и отменой льготной ипотеки.
В тот же период Кенин начал искать покупателя на свою долю в компании (31% акций стоимостью более 26 миллиардов рублей). Источник в конторе, сопровождающий сделку, сообщил Forbes, что дела идут крайне плохо и продажа является одним из вариантов развития событий.
Как Мишель оставила большой теннис и стала интересоваться искусством
С подросткового возраста Мишель Кенина активно занималась большим теннисом. Свою спортивную карьеру она начала в 2005 году и даже участвовала в международных чемпионатах и престижных российских соревнованиях.
В частности, выступала на Eddie Herr International Junior Championships 2005 среди девушек до 12 лет, а также на неофициальном юниорском чемпионате мира Orange Bowl в США. В одиночном разряде Кенина одержала победу на турнире ITF Oslo Indoor в Норвегии и вышла в финал турниров в Ташкенте и Клермон-Ферране (Франция).
Последнее выступление Мишель состоялось в 2009 году. После этого никаких сведений о продолжении ее спортивной карьеры нет. Причины, по которым дочь миллиардера решила оставить большой спорт, остаются неизвестными.
Кенина проявляет интерес к современному искусству, коллекционируя картины. В 2023 году она выступила куратором международной художественной выставки Transcendence, проходившей в Дубае.
Мишель часто посещает престижные светские мероприятия. Например, в сентябре 2024 года она присутствовала на ужине, организованном журналом Von в рамках Недели моды в Париже.
Как развивался роман SHAMAN'a c Мишель Кениной
Ярослава Дронова видели с Мишель лишь однажды, несколько месяцев назад, на концерте в московском парке искусств "Музеон". Но сплетники уверяют, что ради девушки певец был готов буквально перекроить свою жизнь.
Поскольку Мишель значительную часть времени проводила в Объединенных Арабских Эмиратах, артист всерьез рассматривал возможность жить на две страны. Мол, чуть ли не начал знакомиться с арабскими обычаями и традициями.
SHAMAN и Мишель Кенина. Фото: кадр видео
В начале 2025 года ситуация дошла до того, что SHAMAN начал подбирать обручальное кольцо. Для наследницы миллиардного состояния обычное украшение не подходило — якобы певец искал эксклюзивный вариант, достойный своей избранницы. Друзья артиста вспоминают, как тщательно он подходил к выбору, консультируясь с ювелирами и изучая эксклюзивные предложения. Такие новости также появлялись в кулуарах.
Но в тот самый момент, когда SHAMAN собирался сделать предложение своей возлюбленной, она внезапно решила без объяснений расстаться с ним.
Сведения о разрыве просочились в светские круги благодаря Telegram-каналу
Почему эта история может быть фейком
В этой истории, конечно, много нестыковок. СМИ пишут, что якобы SHAMAN расстался с Мишель в феврале 2025 года. Но в то время в соцсетях активно намекали на отношения певца и Екатерины Мизулиной.
SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Global Look Press
Они начали появляться вместе, Екатерина снялась в клипе исполнителя на песню "Первая любовь", они показывали совместный досуг в соцсетях. А уже в марте официально объявили себя парой. SHAMAN явно не был похож на человека, недавно пережившего расставание. Хотя, возможно, он просто такой хороший артист…
Но все-таки трудно представить Ярослава, собирающего полные залы в России, уехавшим в Арабские Эмираты. Даже ради большой и чистой, абсолютно бескорыстной любви. Да и что это за друзья такие, которые рассказывали, как он выбирал кольцо? Возможно, это его музыканты, которые сопровождают исполнителя на гастролях? А может, и сам Григорий Лепс?
В общем, верить сейчас никому нельзя. Как говорил Мюллер: "Мне можно". Но сейчас роль Мюллера, видимо, решила сыграть Ксения Собчак. Для нее это не впервой…
