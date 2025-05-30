Зачем Леонтьев хочет вернуться в Россию?

Концертный директор Валерия Леонтьева рассказал о том, что 76-летний певец собирается вернуться в Россию. Приезд артиста состоится в конце лета. Борис Чигиев уточнил, что певец собирается посетить фестиваль "Новая волна". Организацией этого мероприятия будет заниматься близкий друг Леонтьева именитый композитор Игорь Крутой.

"Он постарается приехать на фестиваль ’Новая волна’ в Казани. Уже запланировал это. Пока больше ничего сказать не могу", - приводит absatz слова Бориса Чигиева.

Еще три года назад артист заявил, что прекращает свою концертную деятельность. Позже стало известно, что Леонтьев обосновался в Америке. Концертов певец не дает. Исключение Валерий сделал в 2024 году для того же Крутого. Он спел песню "Занавес" на праздничном вечере в честь 70-летнего юбилея продюсера.

Пользователи Сети уверены, что Леонтьев тайно продолжает выступать на корпоративах. Ходят слухи. что артист получает за это огромные гонорары. Писали, что Валерий якобы спел во Франции за 15 млн рублей.

При всей популярности Леонтьева, певица Вика Цыганова говорила, что не восхищается его творчеством. Артистка в едкой манере высказалась о коллеге по сцене. Знаменитость призналась, что однажды она побывала на концерте Леонтьева. И увиденное ей совершенно не понравилось.