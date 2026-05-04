За участие в шоу «Звезды под капельницей» платили около четырех миллионов

В интервью Ксении Собчак на YouTube блогер Рома Желудь (настоящее имя Игнат Керимов) сообщил, что его гонорар за участие в шоу «Звезды под капельницей» составил несколько миллионов рублей. Точную сумму он не назвал из-за условий контракта, запрещающих разглашение деталей.

Рома Жедудь о гонораре в шоу «Звезды под капельницей»: «Чуть-чуть поменьше»

Когда Собчак предположила, что участники заработали на шоу примерно пять миллионов рублей, Желудь ответил: «Чуть-чуть поменьше, но ты почти угадала».

Телеграм-канал «Светский хроник» предположил, что речь может идти о сумме в четыре миллиона рублей.

Рома Желудь: «За моральный ущерб там надбавки»

Рома Желудь также упомянул, что рассматривал два предложения — от реалити-шоу «Звезды под капельницей» и экстремальной программы «Звезды в Африке» на канале ТНТ. Последний проект предлагал меньший гонорар, что, по мнению Желудя, объясняется меньшим влиянием на репутацию участника.

«В проектах, в которых изначально обсуждается полностью твоя репутация, вас засовывают в рехаб, и вы живете там просто без всего. Ну конечно, за моральный ущерб там надбавки», — сказал он.

