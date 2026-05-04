Желудь о поцелуе с Волочковой: «Это как раскладушка «Сони Эриксон»

Блогер Рома Желудь в интервью с Ксенией Собчак прокомментировал поцелуй с балериной Анастасией Волочковой. Они слились в страстном поцелуе в реалити-шоу «Звезды под капельницей» на телеканале «Пятница!».

Роман Желудь: «Передо мной вот этот огромный красивейший шпагат»

«Передо мной вот этот огромный красивейший шпагат. И я никогда не видел женщины в такой раскладке. Это как раскладушка «Сони Эриксон». Конечно, это для меня шок. Я говорю: «Стоп!» и не знаю, что мне делать», - рассказал Роман журналистке.

«Ребята операторы тебя поддержат», - отозвалась на эти слова Ксения.

Как Роман Желудь относился к Анастасии Волочковой

Напомним, блогер и балерина принимали участие в проекте «Звезды под капельницей», в рамках которого публичные люди пробовали раз и навсегда избавиться от своих зависимостей.

В какой-то момент между ними возникла симпатия. Роман отмечал, что Анастасия очень сексуальная женщина, и что в какой-то момент его организм даже отреагировал на это.

Также Рома Желудь пояснял, что артистка обладает особенным шармом и энергетикой. А еще рядом с ней уютно, комфортно и весело!

Дорогие мужчины, вы бы хотели поцеловать Анастасию Волочкову? Пишите в комментариях!