Юта о скандале Бони и Соловьева: «У нас свободная страна»

Певица Юта дала большое эксклюзивное интервью изданию «Стархит». В ходе беседы артистка высказалась на многие темы

В частности, затронула и недавний инцидент, происшедший между блогером Викторией Боней и телеведущим Владимиром Соловьевым.

Напомним, Виктория записала видеобращение к президенту России, в котором озвучила ряд важных и злободневных тем. Владимир Соловьев в прямом эфире поинтересовался, какое отношение Боня вообще имеет к нашей стране. Ведь она живет в Монако. А потом назвал ее нехорошим словом.

Правда, после общественного шума пригласил Викторию в Интернет-эфир программы «Соловьев LIVE». А потом и извинился перед ней.

Юта: «Я бы обратила внимание на реакцию некоторых лидеров общественного мнения»

«Я бы обратила ваше внимание даже не на то, что сказали Соловьев и Боня, а на реакцию некоторых лидеров общественного мнения, они проявили себя с неожиданной стороны, - отметила Юта. - Это же самое интересное! Все подобные проявления, думаю, отслеживаются и фиксируются. У нас, кстати, свободная страна, государство, заметьте, позволяет проявлять себя всем и каждому».

