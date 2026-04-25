«Строит карьеру на агрессии»: Данко высказался о Соловьеве после оскорблений Бони

Исполнитель Александр Фадеев, известный как певец Данко, объяснил причины поведения телеведущего Владимира Соловьева. Его злобный выпад в адрес блогерши и светской львицы Виктории Бони сейчас обсуждают все.
Данко считает, что Соловьев позволяет себе оскорбления, поскольку привык себя так вести. И скорее всего, прекрасно понимает, что его за подобные демарши вряд ли накажут.
«Когда человек много лет строит карьеру на агрессии, клеймит, оскорбляет, назначает врагов и подает это как истину в последней инстанции, рано или поздно он сам становится заложником собственного метода», — прокомментировал Данко в беседе с Teleprogramma.org.
Певец Данко. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Напомним, скандал разразился после того, как Виктория Боня записала в личном блоге обращение к президенту. За это ее распек телеведущий Владимир Соловьев. Сначала он прошелся по Боне в своем канале. А после грубо высказался и оскорбил Викторию и в эфире телеканала «Россия».
С заявлением на действия Соловьева в СК обратилась журналистка Ксения Собчак. Она попросила главу ведомства Александра Бастрыкина проверить высказывания телеведущего.
Боня сначала поблагодарила Собчак за поддержку. Но после забрала свои слова обратно. Она заявила, что Собчак движет желание свести счеты с Соловьевым, а вовсе не защитить ее честь.