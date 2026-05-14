Юрист сообщил, что у родных Арининой нет шансов забрать квартиру у Пеговой

Речь идет о двух объектах недвижимости: квартире в центре Москвы (неподалеку от метро «Маяковская») и даче в районе подмосковной Истры. Как уточняют источники, дача представляет собой скромный деревянный домик, скорее похожий на постройку советских времен, а не на элитный особняк.

По данным из окружения актрисы, отношения между Арининой и Пеговой начались с обычной дружбы, переросшей в глубокую привязанность. Они служили в одном театре — «Мастерская Петра Фоменко» — и сблизились еще больше после совместных съемок в сериале «Закон обратного волшебства» в 2009 году.

Когда восемь лет назад умер третий муж Людмилы Михайловны, отставной подполковник Николай Семенов, пожилая актриса осталась совсем одна. Детей у нее не было. В разговоре с Пеговой она пожаловалась на одиночество — и та немедленно откликнулась.

«Пегова поддержала и стала заботиться как о самом близком человеке. Окружила заботой и любовью», — рассказали в окружении Арининой.

Самый громкий удар по репутации родственников нанес заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, который первым сообщил об этой истории публично. В своем Telegram-канале он написал:

«Родня вспомнила о ней только после смерти, когда узнала про квартиру в центре Москвы и дачу под Истрой. 99-летняя актриса Людмила Аринина ушла из жизни, но свое наследство оставила не племянникам, а прекрасной актрисе Ирине Пеговой — которая восемь лет была рядом, привозила горячий суп, помогала по дому, поддерживала в самые тяжелые дни и звонила каждый день, когда родственники просто исчезли».

По словам Садальского, племянники «в падучей мгновенно побежали в суд оспаривать завещание», пытаясь выставить покойную «дурочкой», то есть недееспособной.

Однако у родственников мало шансов. Адвокат Валерий Панасюк пояснил, что для оспаривания завещания нужно доказать, что человек не отдавал отчета своим действиям в момент его подписания. Но Аринина прошла медицинское освидетельствование, подтверждающее ее полную дееспособность, а сам документ был составлен нотариально задолго до смерти — «не в последний день».

Кроме того, у актрисы нет наследников первой очереди — ни детей, ни нетрудоспособных иждивенцев, которым полагается обязательная доля. Это делает судебную перспективу племянников практически бесперспективной.

Людмила Аринина — заслуженная артистка РСФСР, звезда советского кино, известная зрителям по фильмам «Белорусский вокзал», «Гостья из будущего», «Осенний марафон», «На всю оставшуюся жизнь» и многим другим. Всего она снялась более чем в 100 картинах.

Ирина Пегова — актриса театра и кино, также служившая в «Мастерской Петра Фоменко». В последние годы она не комментировала публично свои отношения с Арининой и на вопросы о помощи скромно отвечала: «Помогаю ей, как могу».