«Молодец»: Проклова высказалась о Пеговой, получившей в наследство от Арининой дачу и квартиру

Известная актриса Елена Проклова в беседе с Teleprogramma.org отреагировала на решение ныне покойной актрисы Людмилы Арининой завещать свое имущество не родственникам, а звезде сериалов Ирине Пеговой. Елена Проклова не видит в этом жесте Арининой ничего удивительного.
Елена Игоревна подтвердила, что Ирина Пегова была дружна с Людмилой Арининой и заботилась о пожилой актрисе до ее последних дней. Та оценила доброту Пеговой.
«Конечно, у них были теплые отношения с Ириной Пеговой. Вы думаете, если бы не были их отношения такими, она бы получила такое наследство? Вряд ли.
Я думаю, что воля — дарителя это всегда его право. И я думаю, что человек всегда взвешивает, кого одарить. В этом и состоит смысл таких взаимоотношений, когда хочется это сделать», — сказала Елена Проклова в беседе с Teleprogramma.org.
Людмила Аринина. Фото: Екатерина Цветкова / Russian Look / Global Look Press
Сама Ирина Пегова отказывается комментировать тот факт, что стала наследницей Людмилы Арининой. Актриса и раньше не особо распространялась о дружбе со звездой фильмов «Белорусский вокзал» и «Гостья из будущего». И Елена Проклова поведение Ирины Пеговой вполне понимает и поддерживает.
«А зачем ей это комментировать? Она молодец, что смогла завоевать такую любовь, такое доверие. Это ведь непросто», — добавила Проклова.
Что касается племянников Людмилы Арининой, оставшихся не у дел, то Елена Проклова считает, что сложные отношения с родными людьми — это вовсе не маркер актерской профессии. Такое случается и в жизни других людей.
«В любой профессии у любых людей случаются такие ситуации. У людей бывают не сложившиеся отношения. Актеры меньше могут уделять времени семье, чем другие люди», — заключила Елена Игоревна.
Ирина Пегова. Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Накануне стало известно, что ушедшая из жизни в марте этого года Людмила Аринина сделала своей единственной наследницей Ирину Пегову. Аринина отписала ей квартиру в Москве и дачу на Истре. Так она отблагодарила Пегову за заботу о ней в последние годы жизни.
А вы согласны с мнением Елены Прокловой? Поделитесь в комментариях.