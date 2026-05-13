«Молодец»: Проклова высказалась о Пеговой, получившей в наследство от Арининой дачу и квартиру

Известная актриса Елена Проклова в беседе с Teleprogramma.org отреагировала на решение ныне покойной актрисы Людмилы Арининой завещать свое имущество не родственникам, а звезде сериалов Ирине Пеговой. Елена Проклова не видит в этом жесте Арининой ничего удивительного.

Елена Игоревна подтвердила, что Ирина Пегова была дружна с Людмилой Арининой и заботилась о пожилой актрисе до ее последних дней. Та оценила доброту Пеговой.