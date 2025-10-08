Юрист Шель прояснил ситуацию с лишением Пугачевой полиса ОМС: "Нужно просто написать заявление"

Юрист Юрий Шель в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал ситуацию с лишением Аллы Пугачевой полиса ОМС. Возможно ли такое в принципе? И что это означает для Примадонны?

Что сказал юрист об аннулировании полиса ОМС Пугачевой?

Юрист Юрий Шель полагает, что это всего-навсего вопрос технический. Алле Пугачевой вряд ли откажут в медицинской помощи, если она вдруг ей понадобится в России. По закону даже при отсутствии полиса в клинике обязаны принять, а потом отправить восстанавливать документ.

"Насколько я знаю, полис не имеет срока давности. Алле Пугачевой это не нужно. Она об этом узнает, просто улыбнется и все. Если это технический вопрос, то нужно просто написать заявление о его продлении", — прокомментировал Юрий Шель Teleprogramma.org.

Что случилось с полисом Аллы Пугачевой

Телеграм-канал Mash сообщил, что певицу Аллу Пугачеву исключили из системы ОМС. Медицинский полис Примадонны был аннулирован, предположительно, из-за некорректных данных в нем. Алла Пугачева должна была сама заменить документ, но не сделала этого.

Что делать, если в полисе ОМС некорректные данные?

Если в вашем полисе ОМС вдруг обнаружилась ошибка, переживать не стоит. В случае обнаружения неточностей нужно просто обратиться с заявлением на переоформление документа, дающего права на получение медицинской помощи. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Как сейчас живет Алла Пугачева

Алла Пугачева больше трех лет назад уехала из России. За эти годы Примадонна всего пару раз наведывалась в родные края. Вместе с семьей Пугачева обосновалась сначала в Израиле, а затем переехала на Кипр.

В недавнем интервью Пугачева впервые рассказала, как уезжала из России. Говорила Примадонна и о своем здоровье. Она призналась, что у нее слабеют ноги.

А вы как считаете, почему Алла Пугачева своевременно не позаботилась о замене полиса ОМС? Ответьте в комментариях.