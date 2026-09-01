Юлию Пересильд в мини-юбке назвали шикарной женщиной

В подписи к публикации Юлия не стала ограничиваться банальным «лето было классным». Ее слова получились куда глубже и откровеннее:

«Лето подходит к концу — сказать, что оно было насыщенным, — ничего не сказать. Это было лето идей, вдохновений, абсолютного отчаяния и возрождения. Всем, кто был рядом, кто держал за руку, кто плакал или смеялся, — спасибо. А впереди — сентябрь, мое любимое время года, ранняя осень», — написала Пересильд.

Подписчики не остались равнодушны. В комментариях — сплошные комплименты: «Шикарная женщина», «Классная актриса и женщина! Фильмы с ее участием всегда смотрю», «Юлия, вы очень красивая».

Для многих Пересильд — не просто актриса, а пример того, как можно оставаться настоящей и при этом эффектно выглядеть.

Сейчас семья Пересильд остается в центре внимания СМИ. И главная причина этого — феноменальная популярность Анны, старшей дочери Юлии и Алексея Учителя. Девушка стремительно набирает обороты в профессии: ей достаются главные роли в громких проектах, а ее имя не сходит с первых полос таблоидов. Публика обсуждает буквально всё: от предположений о «блате» до деталей личной жизни. Сейчас Анна встречается со звездой поп‑сцены Ваней Дмитриенко, и этот роман тоже активно обсуждают.

Не осталась в стороне и Мария Голубкина: на фоне всеобщего хайпа вокруг юной актрисы она высказалась весьма прямолинейно. Артистка своеобразно поддержала Анну, назвав ее «симпатичной девкой». Фраза прозвучала неформально, но в контексте медийного шума именно эта непосредственность и запомнилась публике.

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