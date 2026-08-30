«Симпатичная»: Мария Голубкина назвала «профессионалом» дочь Юлии Пересильд Анну

Лето в театральной среде выдалось жарким — и не из‑за погоды, а из‑за бурных обсуждений вокруг поступления Анны Пересильд, дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Девушка стала одной из самых обсуждаемых абитуриенток: ее зачисление в частный театральный вуз спровоцировало волну разговоров о «блате» и несправедливости. В центре дискуссии — вечный вопрос: должны ли дети знаменитостей получать какие‑то преимущества или, напротив, им приходится доказывать свой талант вдвойне?
Свое мнение на этот счет высказала актриса и театральный педагог Мария Голубкина. Она не стала сглаживать углы и прямо заявила, что не видит ничего плохого в том, чтобы брать в профессию талантливых детей артистов.
«Люди пишут — мол, дети артистов проходят по блату. Но если дети артистов способные, красивые, хорошие, то почему бы их и не взять?! Чем они хуже других? Мы видим примеры, что у хороших артистов получаются талантливые и симпатичные дети. Чем плох, к примеру, Александр Лазарев? Или Мария Миронова — тоже красивая, способная», — рассуждает Голубкина.
Отдельно педагог высказалась про Анну Пересильд. По ее мнению, у девушки есть не только внешние данные, но и реальный профессиональный опыт.
«Об Ане Пересильд — во‑первых, девка симпатичная, во‑вторых, у нее парень Ваня Дмитриенко… Все хотят, чтобы у них был парень Ваня Дмитриенко, кроме меня — я педагог. Человек уже снимается в трех — пяти — шести фильмах: как можно ее не взять? Ну то есть она уже профессионал, теперь ей надо базу добрать, получить диплом и ходить с этим дипломом всем показывать…» — считает Голубкина.
Мария Голубкина. Фото: Борис Кудрявов / КП
При этом Голубкина не ограничилась обсуждением частных случаев — она дала и практические советы тем, кто только собирается штурмовать театральные вузы. Главное качество для будущего артиста, по ее словам, — острая, почти звериная концентрация внимания.
«В этой профессии главное — внимание, а внимание у вас должно быть как у новозеландской овчарки, которая пасет овец — вот такое внимание должно быть у вас. И, пожалуйста, не пропустите эти 4 года: это будет самое счастливое время в вашей жизни. Потому что если вы нашли ресурс за это платить, то счастливее вас нет никого», — напутствовала студентов Мария Голубкина.
Так Мария Голубкина одновременно и защищает право талантливых детей артистов на место в профессии, и напоминает: за красивым фасадом должна стоять настоящая работа. А годы учёбы — это не просто формальность, а, возможно, самое яркое и счастливое время для тех, кто по-настоящему влюблен в сцену.
А вы согласны с мнением Марии Голубкиной? Поделитесь в комментариях.