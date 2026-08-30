«Симпатичная»: Мария Голубкина назвала «профессионалом» дочь Юлии Пересильд Анну

Лето в театральной среде выдалось жарким — и не из‑за погоды, а из‑за бурных обсуждений вокруг поступления Анны Пересильд, дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Девушка стала одной из самых обсуждаемых абитуриенток: ее зачисление в частный театральный вуз спровоцировало волну разговоров о «блате» и несправедливости. В центре дискуссии — вечный вопрос: должны ли дети знаменитостей получать какие‑то преимущества или, напротив, им приходится доказывать свой талант вдвойне?

Свое мнение на этот счет высказала актриса и театральный педагог Мария Голубкина. Она не стала сглаживать углы и прямо заявила, что не видит ничего плохого в том, чтобы брать в профессию талантливых детей артистов.

«Люди пишут — мол, дети артистов проходят по блату. Но если дети артистов способные, красивые, хорошие, то почему бы их и не взять?! Чем они хуже других? Мы видим примеры, что у хороших артистов получаются талантливые и симпатичные дети. Чем плох, к примеру, Александр Лазарев? Или Мария Миронова — тоже красивая, способная», — рассуждает Голубкина.

Отдельно педагог высказалась про Анну Пересильд. По ее мнению, у девушки есть не только внешние данные, но и реальный профессиональный опыт.