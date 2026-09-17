Юлия Меньшова показала семейное фото в день рождения отца

Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года в больнице после осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 81 год. Режиссер известен по фильмам «Москва слезам не верит», получившему «Оскар», и «Любовь и голуби». За несколько дней до смерти Юлии удалось увидеться с отцом и поговорить с ним.

Вера Алентова, народная артистка России, ушла из жизни 25 декабря 2025 года в возрасте 83 лет. Для Юлии Меньшовой смерть матери стала тяжелой потерей. Телеведущая неоднократно рассказывала о близких отношениях с ней и признавалась, что всегда восхищалась матерью. В одном из интервью она говорила:

«Мама была для меня не просто мамой, а самым близким другом и главным советчиком».

Юлия Меньшова продолжает работать на телевидении и ведет собственные проекты. Она также воспитывает двоих детей — сына Андрея и дочь Таисию.