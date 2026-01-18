Юлия Ковальчук рассказала, какие безумства творила вместе с Жанной Фриске

Юлия Ковальчук рассказала, что у нее были очень теплые отношения с Жанной Фриске. Все слухи о закулисной войне и подковерных интригах она отмела. В "Блестящих" все было не так, как во всем остальном шоу-бизнесе.

Наивная студентка в мире шоу-бизнеса

Когда Юлия Ковальчук влилась в состав популярной группы "Блестящие", ей было всего 18 лет. Она честно призналась, что тогда была наивной и совершенно неопытной в плане работы в шоу-бизнесе девочкой.

Ковальчук вспоминает, что у нее не было ярких сценических нарядов, да и жизнь тогда была далека от глянца. Тогда Ковальчук, переехавшая их города Волжского Волгоградской области в Москву, жила в общежитии. Жанна Фриске делилась с ней своими платьями.

Юлия добавила, что, будучи самой юной в коллективе и к тому же новичком, старалась вести себя очень аккуратно. Блондинка признавалась, что старалась особо не выделяться, чтобы не расшатывать те устои, которые были приняты в группе до нее.

"Не пыталась кого-то перетанцевать, переплюнуть в вокале, выбить место на сцене. Мне казалось это неуместным на тот момент. Может быть, поэтому мое вливание в коллектив было таким плавным и спокойным", — поделилась Ковальчук.

Сестринство с Жанной Фриске

Самые теплые, практически сестринские отношения Юлия построила с Жанной Фриске. Именно она первой протянула руку молодой солистке.

"Мне невероятно повезло, потому что девчонки с большим радушием отнеслись ко мне. В первую очередь, конечно, Жанна. Она меня как-то под свое крылышко взяла", — вспоминает Ковальчук.

Жанна стала для нее тем человеком, на кого всегда можно было опереться. Она фактически заменила Юле старшую сестру. Но Фриске не только делилась с Юлией одеждой и опытом, но и заряжала ее на приключения. По словам Юлии, именно Жанна была тем человеком, с которым она шла на всякого рода безумства. Жанна была старшей подругой для молоденькой артистки.

Запретные вылеты и ночные побеги

С Жанной Ковальчук позволяла себе то, на что в обычной жизни не решилась бы. Они могли вдруг исчезнуть буквально на один день.

"Мы с ней безумные вещи вытворяли. Могли втайне от продюсеров улететь на один день. Допустим, выпал нам выходной, а нам нельзя без разрешения улетать. Мы должны были предупреждать. Но мы же понимали, что нас не отпустят", — рассказала Юлия.

По воспоминаниям Ковальчук, они с Жанной могли быстренько забронировать какой-нибудь рейс, улететь на ночь, встретиться с друзьями, погулять по лесу в какой-нибудь деревне, а на следующий день вернуться, как ни в чем не бывало.

Память о Жанне Фриске

После смерти Жанны Фриске в 2015 году Юлия долго не могла говорить о подруге. Ей было по-настоящему больно. Она хранила молчание и практически не говорила о коллеге.

Со временем боль стала тише, и место заняли светлые воспоминания. Сейчас Ковальчук с искренним теплом вспоминает о дружбе с Жанной. Для нее это история о доверии, поддержке и тех самых безумных вылетах, о которых она теперь говорит открыто.

По материалам RuTube-шоу "12 вопросов"

