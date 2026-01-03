Юбилейный концерт Ларисы Долиной отменили: что произошло на этот раз

Черная полоса в жизни Ларисы Долиной продолжилась и в Новом году. Сейчас певица перевозит вещи из своей квартиры в Хамовниках, чтобы освободить ее для Полины Лурье.

Недавно артистка узнала о том, что отменен ее большой юбилейный концерт в Московском Международном Доме музыки.

Почему отменили юбилейный концерт Ларисы Долиной в Московском Международном Доме музыки

Мероприятие "Юбилей на бис", посвященное 70-летию певицы (артистка родилась 16 сентября), ранее уже переносилось с конца 2025 года на 6 марта 2026 года. Однако теперь организаторы приняли решение о его отмене.

Причиной стал не только недостаточный интерес публики (билеты продавались плохо), но и активная негативная реакция зрителей в связи со скандалом вокруг истории с квартирой в Хамовниках.

По информации СМИ, организаторы концерта получили множество жалоб и критических обращений.

Как сообщается, в конце декабря продюсеры уведомили народную артистку об отмене выступления в Московском Международном Доме Музыки, сославшись именно на сложившуюся негативную общественную реакцию. Долиной принесли извинения за причиненные неудобства и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Кто заменит певицу 6 марта

Вместо выступления Ларисы Долиной в Международном Доме музыки пройдет "Вечер неофолка" с участием Петра Дранги и Пелагеи. К ним присоединятся камерный состав неоклассического оркестра D.Y.P., виртуоз-балалаечник Андрей Горбачев и группа "Комонь".

Вместе они покажут современное прочтение русского фольклора, богатство народной культуры, исторического наследия и традиций России.

Где еще пока можно увидеть Ларису Долину

Тем временем у Ларисы Долиной сохраняется часть запланированных выступлений. Она продолжает играть роль Марселины в спектакле "Фигаро" в Театре на Таганке, чередуясь с Машей Кац.

Также 27 января артистка даст камерный концерт в московском баре Petter, где стоимость билетов варьируется от 9500 до 18500 рублей. Однако билеты продаются не очень активно — пока выкуплено лишь несколько столиков.

Кроме того, в расписании пока остается ее юбилейный концерт в Санкт-Петербурге. 25 февраля в БКЗ "Октябрьский" будет представлена программа артистки "Юбилей в кругу друзей".

А вы бы пошли на концерт Ларисы Долиной? Делитесь в комментариях!