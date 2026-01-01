Кушанашвили резко высказался о Долиной на фоне квартирного скандала: "Она желчная"

Телеведущий Отар Кушанашвили назвал Ларису Долину желчной личностью. Личным мнением он поделился в своем подкасте "За деньги".

Как рассказал эпатажный журналист, он знает Долину больше 30 лет. И по его мнению, певица испытывает глубокую неприязнь к окружающим.

Отар Кушанашвили о Ларисе Долиной: "Видно, что она ненавидит людей"

"Когда мы говорим про Ларису Долину, видно, что она ненавидит людей. Она желчная. Я знаю ее с 1992 года", — отметил Отар Кушанашвили.

По его мнению, скандал с квартирой артистки в Хамовниках был ожидаем. Как отметил Отар Кушанашвили, Лариса Долина и ее команда хотели унизить мать-одиночку Полину Лурье. Но у них ничего не вышло.

Он заявил об окончании эры слепого обожания звезд, позволявшего им хамски вести себя. Оценка Кушанашвили была беспощадной: он назвал Долину "психически больной" и "ведьмой" и признался, что не испытывает к артистке сочувствия.

Этот инцидент, по его мнению, стал хрестоматийным примером того, что статус народной артистки не является индульгенцией для беззакония, и что общество больше не готово мириться с таким поведением звезд.

Как развивалась история с проданной квартирой Ларисы Долиной

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками полиции. Введенная в заблуждение, она продала квартиру и перевела полученные 112 миллионов рублей злоумышленникам, полагая, что помогает их задержанию.

Впоследствии певица оспорила сделку в суде. В конце ноября кассационная инстанция оставила в силе решения о возврате ей недвижимости, в результате чего покупатель остался без квартиры и уплаченных денег.

После общественного резонанса певица Лариса Долина согласилась вернуть средства покупательнице Полине Лурье, однако та отклонила это предложение.

На заседании Верховного суда 16 декабря Долина отсутствовала, направив вместо себя адвоката. Суд аннулировал постановления предыдущих инстанций по данному жилищному спору и постановил пересмотреть дело.

25 декабря 2025 года Московский городской суд постановил выселить певицу Ларису Долину из проданной квартиры.

Певица попросила дать ей время на сборы до 5 января.