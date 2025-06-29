Яна Рудковская — о новом шоу Алины Загитовой: "Расти есть куда"

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на новый рок-мюзикл Алины Загитовой 'Ассоль'. Рудковская лично посетила шоу в Санкт-Петербурге и сделала подробный его анализ.
Яна Рудковская в своем
"Я вообще не люблю мюзиклы, — сразу оговорилась Яна Рудковская. — Мне нравится сказочный жанр, поэтому я сделала трилогию Чайковского — шоу 'Щелкунчик', 'Лебединое озеро' и 'Спящая красавица', поэтому музыку и костюмы (тут на вкус и цвет товарищей нет ) оценивать не буду".
Яна похвалила Алину Загитову. Она отметила, что та проделала гигантскую работу. И продемонстрировала полное попадание в образ. Впечатлили Рудковскую и другие звезды этого шоу. Она призналась, что в восторге от работы и фигуристов, и музыкантов.
"Что сказать — если Алина такое шоу делает в 23 года, то боюсь представить, что она сделает в 50, как я. Расти есть куда, но она не то, что наступает на пятки, она уже на спину заскочила. И заставляет нас не расслабляться", — резюмировала Яна Рудковская.
А ведь еще не так давно Рудковская критиковала Загитова и обвиняла ее в плагиате.
Нелестно о Загитовой после премьеры мюзикла 'Ассоль' отозвалась тренер Татьяна Тарасова. Она заявила, что люди стали хуже ходить на такие шоу, так как понимают, что ничего нового для себя там не увидят.
Читайте также: