Яна Рудковская — о новом шоу Алины Загитовой: "Расти есть куда"

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на новый рок-мюзикл Алины Загитовой 'Ассоль'. Рудковская лично посетила шоу в Санкт-Петербурге и сделала подробный его анализ.

Яна Рудковская в своем телеграм-канале поделилась впечатлениями об увиденном на льду. Она написала подробнейший текст. Ведь Яна имеет непосредственное отношение к ледовым шоу. Вместе с мужем, олимпийским чемпионом по фигурному катанию, Евгением Плющенко, Яна тоже делает масштабные проекты на льду.

"Я вообще не люблю мюзиклы, — сразу оговорилась Яна Рудковская. — Мне нравится сказочный жанр, поэтому я сделала трилогию Чайковского — шоу 'Щелкунчик', 'Лебединое озеро' и 'Спящая красавица', поэтому музыку и костюмы (тут на вкус и цвет товарищей нет ) оценивать не буду".

Яна похвалила Алину Загитову. Она отметила, что та проделала гигантскую работу. И продемонстрировала полное попадание в образ. Впечатлили Рудковскую и другие звезды этого шоу. Она призналась, что в восторге от работы и фигуристов, и музыкантов.

"Что сказать — если Алина такое шоу делает в 23 года, то боюсь представить, что она сделает в 50, как я. Расти есть куда, но она не то, что наступает на пятки, она уже на спину заскочила. И заставляет нас не расслабляться", — резюмировала Яна Рудковская.

А ведь еще не так давно Рудковская критиковала Загитова и обвиняла ее в плагиате.

Нелестно о Загитовой после премьеры мюзикла 'Ассоль' отозвалась тренер Татьяна Тарасова. Она заявила, что люди стали хуже ходить на такие шоу, так как понимают, что ничего нового для себя там не увидят.