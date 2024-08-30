Рудковская обвинила Загитову в плагиате: «Режиссер шоу Алины явно сидел в первом ряду на нашей «Русалочке»

Продюсер Яна Рудковская в свойственной ей язвительных интонациях высказалась о новом шоу прославленной фигуристки Алины Загитовой , которая, конечно же, составила конкуренцию Яне и ее мужу Евгению Плющенко .

Яна Рудковская непрозрачно намекнула на то, что шоу Алины Загитовой явно вдохновлено постановкой на льду Яны Рудковской и Евгения Плющенко .

При этом Яна Рудковская допустила, что сама Алина Загитова вряд ли смотрела их шоу. Но зато это с пристрастием сделали другие.

«Режиссер шоу Алины явно сидел в первом ряду на нашей «Русалочке», — написала Яна Рудковская в своем телеграм-канале.

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При этом Яна Рудковская рассыпалась в комплиментах Алине Загитовой , заявив, что считает ее одной из самых талантливых и красивых фигуристок. Яна Рудковская упомянула также, что она и Евгений Плющенко хотели бы видеть Алину Загитову в своих шоу. Но не срослось. А потому Яна Рудковская , фактически обвинив создателя шоу Алины Загитовой в плагиате, дала ценный совет спортсменке, порекомендовав ей сотрудничать только с лучшими. Вероятно, продюсер имела в виду себя.