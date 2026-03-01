Яблоко от яблони: отец Егора Бероева был женат 10 раз – семейные гены

Говорят, причина может крыться в генах. Как оказалось, отец Егора, 74-летний актер Вадим Михеенко, за свою жизнь умудрился жениться 10 раз. И даже сейчас, живя в деревне под Псковом, он вспоминает о любви с философским спокойствием.

10 браков и никаких измен

Вадим Михеенко (известный также под псевдонимом Дима Керусов) в 1970-х гремел на всю страну после главной роли в фильме "На край света". Потом были "Жизнь Клима Самгина", "Торпедоносцы" и другие картины. Но актерская карьера его тяготила.

"Я очень не люблю актерство. Очень. В себе, я имею в виду. Я ушел вообще из театра. Так мне это все обрыдло", — признавался он.

Уйдя из профессии, Михеенко преподавал актерское мастерство, работал режиссером, возил труппу по Италии и Швеции. А параллельно женился. 10 раз. И, как ни странно, почти со всеми сохранил хорошие отношения.

"Влюблен я был постоянно. Это хроническое чувство. Я с каждой женой, кроме одной, в хороших отношениях. Почему я так много был женат? Потому что я никогда не изменял женам. Я рассказывал честно, мы друг друга понимали и расходились", — объясняет артист.

Девять инфарктов и наука от кота

Здоровье Михеенко серьезно подорвано — у него было девять инфарктов. Каждый раз сердце прихватывало, когда вызывали в Москву на телевидение. Сейчас он живет в деревне под Псковом в доме, который купила его последняя жена Ольга. Она работает в Пушкинском заповеднике, а он наслаждается тишиной и учится любви у кота.

"Меня научил любить мой кот Лаперуза. Мне его притащили маленьким котенком. Он был вшивый. Мы его вылечили. Он вырос. Я один раз, дурак, снял зеркало и поставил его на пол. Он увидел себя в отражении и так разочаровался. Он думал, что он — как мы. На задних лапах пытался все ходить", — с улыбкой вспоминает актер.

А что Егор Бероев

Напомним, в начале 2026 года 51-летняя Ксения Алферова шокировала поклонников, заявив, что их 20-летний брак с Егором Бероевым распался, намекнув на измену. Почти сразу стало известно, что 48-летний актер не терял времени: он тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой.

Пара познакомилась в 2022 году, когда Бероев искал актрису на главную роль в своем режиссерском дебюте — фильме «Кукла». Увидев Анну в балетном классе хореографического колледжа, режиссер, по его словам, сразу понял: «это она». Сам Бероев утверждает, что ушел от Алферовой еще в 2022 году, однако бывшая жена ставит его версию под сомнение. Разница в возрасте между новобрачными — 27 лет, и сам актер всего на пять лет старше своей тещи.