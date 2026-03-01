Теща бросила трубку: родители не оценили роман Бероева с 21-летней балериной

Его избранницей стала 21-летняя балерина и начинающая актриса Анна Панкратова. Родные Бероева отреагировали на новость по-разному — от иронии до полного молчания.

Кто такая новая жена

Анна Панкратова — молодая актриса и балерина. С Бероевым они познакомились на съемках его фильма "Кукла", где девушка исполнила главную роль. Именно этот проект и стал точкой пересечения их личных и творческих путей.

Реакция матери: "Я беременная"

Корреспонденты программы "Ты не поверишь!" на НТВ попытались узнать у матери актера, Елены Бероевой, как она относится к новому браку сына. Вопрос о том, ждет ли она внуков от молодой невестки, женщину явно разозлил.

"Я жду, да. Вот видите, я беременная", — с иронией ответила Елена, дав понять, что тема ей неприятна.

Теща бросила трубку, отец остался в стороне

Реакция других родственников оказалась еще более красноречивой. Теща Бероева, как только журналисты начали расспрашивать о свадьбе, просто бросила трубку. А отец актера, Вадим Михеенко, признался, что даже не знаком с новой невесткой и не был приглашен на торжество.

Как отреагировала Ксения Алферова

Первая жена Бероева, Ксения Алферова, с которой актер прожил 20 лет, пока не комментировала новую свадьбу. Однако ранее, после публичного объявления о разводе, она назвала поступок бывшего мужа "отчаянным". По ее мнению, в тот момент им двигали боль и обида.

Сама Алферова сейчас переживает непростой период. Она призналась, что пытается восстановиться и заново выстроить жизнь. При этом бывшие супруги продолжают общаться ради общей дочери Евдокии — Бероев по-прежнему участвует в ее жизни.