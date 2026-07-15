«Я женщинам не верю»: Екатерина Шкуро объяснила, почему у нее нет подруг

В откровенном разговоре с Аленой Блин Екатерина Шкуро поделилась непростыми размышлениями о женской дружбе. Она призналась, что по ряду причин не склонна доверять женщинам. Ее слова прозвучали довольно резко. Шкуро в детстве внушили, что она слишком красивая, и дружить с ней девочки никогда не будут.

Алена Блин во время интервью спросила у Шкуро о женской дружбе, напомним, что во время съемок реалити-шоу «Сокровища императора» та сдружилась с экс-участницей «Дома-2» Ирой Пинчук.

«В детстве у тебя подруги были, такие как Ира, 24\7 в реалити, но в жизни?», — поинтересовалась Алена Блин у Екатерины Шкуро.

В ответ Шкуро покачала головой отрицательно. Она рассказала, что ее мама-актриса с ранних лет внушила дочери, что подруг у нее не будет.