«Я женщинам не верю»: Екатерина Шкуро объяснила, почему у нее нет подруг

В откровенном разговоре с Аленой Блин Екатерина Шкуро поделилась непростыми размышлениями о женской дружбе. Она призналась, что по ряду причин не склонна доверять женщинам. Ее слова прозвучали довольно резко. Шкуро в детстве внушили, что она слишком красивая, и дружить с ней девочки никогда не будут.
Алена Блин во время интервью спросила у Шкуро о женской дружбе, напомним, что во время съемок реалити-шоу «Сокровища императора» та сдружилась с экс-участницей «Дома-2» Ирой Пинчук.
«В детстве у тебя подруги были, такие как Ира, 24\7 в реалити, но в жизни?», — поинтересовалась Алена Блин у Екатерины Шкуро.
В ответ Шкуро покачала головой отрицательно. Она рассказала, что ее мама-актриса с ранних лет внушила дочери, что подруг у нее не будет.
«Она мне с детства внушала: «Катя, с твоей внешностью, с твоим жизненным предназначением подруг у тебя никогда не будет». А я уже с пяти лет играла на сцене. И я убеждалась в этом неоднократно, когда девчонки, с которыми мы были не разлей вода, предавали меня, против меня объединялись. Я была изгоем в школе. В какой-то момент я обожглась настолько, что поняла, что я женщинам не верю.
Вот эта вот «женская влага» — тут хочу, тут не хочу, тут дружу, тут не дружу, тут завидую, тут не хочу, тут я за тобой повторяю, но я не повторяю. Все, что я чувствую перманентно от женщин, мне не очень нравится», — поделилась Шкуро.
Катя Шкуро во время интервью Алене Блин. Фото: кадр эфира
Не так давно Катя Шкуро получила предложение руки и сердца от своего избранника Дмитрия Козлова. Пара, у которой уже двое детей, расставалась, но теперь решила воссоединиться. И начать все сначала. Катя вернулась к Дмитрию, который продемонстрировал, что готов меняться ради нее и детей.
А вы согласны с мнением Шкуро по поводу женской дружбы? Или считаете, что женская дружба существует? Поделитесь в комментариях.