«Нужно отпустить»: Екатерина Шкуро вернулась к бывшему мужу, от которого родила двоих детей

История любви, которая получила второй шанс: Екатерина Шкуро и Дмитрий Козлов, еще недавно стоявшие на пороге расставания, объявили о новом этапе в отношениях. То, что казалось финальной точкой, неожиданно превратилось в пролог к новой главе — и теперь пара не просто воссоединилась, а готовится к новому витку совместной жизни.

Звезда Comedy Club и участница шоу «Сокровища императора» Екатерина Шкуро поделилась радостной новостью: они с Дмитрием Козловым решили дать своему союзу еще одну попытку. Пара, которая полгода назад пережила расставание и была на грани развода, вновь нашла путь друг к другу.

Оказалось, что примирение стало лишь началом: Дмитрий не просто вернулся в семью — он решил закрепить новый этап по-особенному. Мужчина повторно предложил Екатерине стать его женой, на этот раз устроив все по классическим романтическим канонам. Если в первый раз союз был оформлен без торжественных жестов, то теперь Дмитрий опустился перед избранницей на одно колено.

Недавно Шкуро опубликовала фото с роскошным кольцом с бриллиантом и намекнула, что сбылось то, о чем она давно мечтала. Поначалу блогер не раскрывала имя жениха, но вскоре все встало на свои места — счастливым избранником оказался Дмитрий Козлов.

«Я сказала: „Да!“ За последние месяцы в моей жизни многое изменилось, но самое важное произошло, когда я этого совсем не ждала… Моя главная мечта, как девочки, была, чтобы мужчина встал передо мной на колено и сделал предложение. И это случилось. Я сейчас безумно счастлива и совсем скоро все в подробностях расскажу… А пока принимаю поздравления!» — поделилась Екатерина.

Новость о помолвке стала настоящим сюрпризом для фанатов: ведь еще весной Шкуро публично говорила о разводе с Козловым. Тогда артистка признавалась, что напряжение в браке нарастало постепенно: совмещать родительские обязанности, карьеру и быт становилось все сложнее, а недопонимание между супругами лишь усиливалось.