«Я согласилась»: Волочкова пересадит волосы с головы на брови

Анастасия Волочкова, которая давно привыкла эпатировать публику, вновь оказалась в фокусе внимания поклонников и СМИ. Сначала артистка впечатлила фанатов эффектным 10‑сантиметровым маникюром, созданным ее приятелем, а теперь заявила о намерении кардинально преобразить внешность — она согласилась на процедуру по пересадке бровей.

В своем блоге балерина поделилась фото из косметологического центра — на снимке она позирует рядом с врачом. Волочкова рассказала о встрече с косметологом Джамилей и восторженно отозвалась о ее методике.

«Встреча с прекрасной Джамилей в ее клинике по бровям меня восхитила! Я согласилась на ее технологию по пересадке волосков на брови из своих волос с головы. Это безоперационная процедура. После Мальдив», — сообщила Анастасия.

Судя по всему, бьюти‑преображение запланировано на время после отдыха на любимом курорте. На Мальдивы же Волочкова отправится со своими «старыми» бровями. Точнее, у балерины вместо настоящих — татуаж бровей.

При этом стоит помнить, что здоровье артистки в последнее время требует особого внимания. В феврале этого года Анастасия Волочкова перенесла серьезную операцию в Германии — врачи заменили ей тазобедренный сустав из‑за полностью стертого хряща. Специалисты — и немецкие, и российские — настоятельно рекомендовали балерине воздержаться от физических нагрузок, чтобы избежать осложнений. Однако артистка, известная своей невероятной работоспособностью и преданностью сцене, довольно быстро вернулась к тренировкам.

Теперь же к привычным вызовам для организма добавится еще и бьюти‑эксперимент. Поклонники уже гадают, каким будет результат процедуры, и обсуждают, как новое преображение впишется в узнаваемый образ звезды балета. Ясно одно: Анастасия Волочкова по‑прежнему не боится смелых решений — и продолжает удивлять публику как на сцене, так и за ее пределами.

А недавно Анастасия Волочкова со своей новой песней «Кто эти люди» залетела в тренды TikTok и стала настоящим кумиром зумеров. В беседе с Teleprogramma.org Волочкова призналась, что для нее это очень неожиданно, но вместе с тем приятно. Балерина посоветовала всем слушать и разучивать ее песню.

А вы ждете преображения Анастасии Волочковой? Как думаете, ей пойдут новые брови? Поделитесь в комментариях.