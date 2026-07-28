«Слушайте песню, учите слова!»: Волочкова объяснила, за что ее полюбили зумеры

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org рассказала, что приятно чувствовать себя кумиром молодежи. Ее песня «Кто эти люди» залетела в тренды TikTok. И Анастасия в связи с этим ощущает себя очень счастливой.

«Мне очень приятно, что мои новые песни слушают не только люди старшего поколения, но и молодежь. Мне присылают видео, где под мою песню записывают ролики молодые ребята и дети. Я не ожидала такого ажиотажа. Блогеры приходят на мои концерты и поют песню «Кто эти люди» вместе со мной. Они всегда ждут меня у служебного входа. Мы общаемся, я никому ни разу в жизни не отказала в возможности сфотографироваться. И они меня за это любят. За искренность, самоиронию, честность. Эта песня соткана из моих крылатых фраз», — поделилась Анастасия Волочкова.

Балерина не исключает возможности создать в будущем коллаборацию с кем-то из блогеров. Волочкова считает, что это было бы интересно для всех.

«Пока у меня не было мыслей записать дуэт с кем-то из блогеров. Хотя, почему нет? Это было бы тоже еще одной интересной волной. Все искреннее вызывает интерес. Слушайте песню, учите слова!» — призвала Анастасия поклонников.

Напомним, в последнее время Анастасия Волочкова неожиданно ворвалась в тренды TikTok и стала настоящей иконой для поколения зумеров. Ее контент превратился в устойчивый интернет‑феномен: молодежь с иронией, но по‑доброму подхватила узнаваемые сюжеты из рассказов балерины.

Особую популярность набрали ее фирменные истории — про дорогое просекко и про Сулеймана Керимова. Из‑за того, что Настя раз за разом возвращается к этим сюжетам, фразы стали культовыми и разошлись на мемы.

Теперь фанаты из числа зумеров не просто пересматривают ролики, а активно участвуют в создании контента: снимают свои версии под песню Волочковой, зовут ее на коллабы и массово ходят на фан‑встречи. Один из роликов, целиком собранный из её легендарных реплик, уже собрал свыше 1,6 миллиона лайков — и это явно не предел.

А вы как думаете, в чем секрет популярности Анастасии Волочковой? Поделитесь в комментариях.