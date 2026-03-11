"Я никакая": Лолита сделала признание перед концертом в Кремле

Вечные шедевры Леонида Дербенева прозвучали в стенах Кремлевского дворца. На мероприятии под названием "Есть только миг между прошлым и будущим", организованном в честь выдающегося поэта, присутствовало множество звезд шоу‑бизнеса.

Люся Чеботина в красном, Ирина Дубцова в белом

Люся Чеботина поделилась, что прониклась творчеством Дербенева еще в юные годы. На сцене Кремлевского дворца исполнительница предстала в наряде алого оттенка, который выгодно подчеркнул ее фигуру.

Впечатляюще выглядела и Ирина Дубцова. Артистка вышла к публике в ослепительно белом платье, уточнив, что наряд был разработан персонально для нее.

"Прямо как невеста"! — сообщает о реакции зрителей на певицу MK.RU.

Лещенко ушел в гримерку, а Лолита отказалась говорить

Лев Лещенко на памятном вечере, посвященном Дербеневу, держался сосредоточенно: после исполнения двух композиций Леонида Петровича прославленный артист сразу отправился в гримерную. Предельно собранной предстала и Лолита. Перед выступлением звезда отказалась давать комментарии на какую-либо тему.

"Перед работой я никакая", — откровенно заявила исполнительница.

В последнее время Лолита, похоже, стала еще стройнее. Артистка подчеркнула, что своим внешним обликом обязана эндокринологу — с этим специалистом она сотрудничает уже четыре года.

Распутиной не давали прохода

Маша Распутина прибыла в Кремль в сопровождении супруга Виктора Захарова. За кулисами Маше, которая несколько лет вдохновляла Дербенева и была его музой, буквально не давали проходу участники концерта — каждый стремился запечатлеться с ней на фото. Исполнительница никому не отказывала. В Кремлевском дворце Распутина вновь вызвала восхищение своим обликом: певица выглядит свежо и блистательно.

Кроме того, в концерте выступили Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Варвара, Александр Панайотов, Инна Маликова, Марк Тишман и другие артисты.

Певицу Лолиту, между тем, продолжают отменять в городах России. На днях не состоялся концерт певицы в Волгограде. По некоторым данным, Лолите до сих пор аукается ее участие в вечеринке Ивлеевой. Она стала настоящим пятном на репутации звезды.