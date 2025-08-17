"Я ни разу не засомневалась в его чувствах": Зудина сделала признание о Табакове

Марина Зудина заговорила о покойном муже, актере, режиссере и педагоге Олеге Табакове. Поводом для воспоминаний послужил юбилей Олега Павловича. 17 августа отмечалось 90-летие Табакова.
Марина Зудина о роли любви в жизни Олега Табакова
Олег Павлович Табаков был невероятно активным и деятельным человеком. Он много снимался, руководил театром, воспитывал учеников. По словам Марины Зудиной, артист черпал энергию в любви.
"Она в его жизни значила очень многое. Он любил своих детей, он любил меня. Мы больше 30 лет были вместе. За эти годы я ни разу не засомневалась в его чувствах", — поделилась Марина Зудина с kp.ru.
Зудина рассказала, что Табаков был очень добрым и чутким человеком. Он считал своим долгом заботиться о тех, кто рядом с ним. Помощь людям для Табакова была нормой жизни.
"У Олега Павловича любовь была очень конкретная, он заботился о тех, кто рядом. Он помог своему ученику Евгению Миронову перевезти родных из Саратова в Москву. И Сергею Газарову тоже помог с переездом из Баку", — поделилась Марина Зудина.
Марина Зудина и Олег Табаков. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Тридцать счастливых лет
Марина Зудина и Олег Табаков больше тридцати лет были вместе. Их роман начался в 1981-м году. Поженились Зудина и Табаков в 1994-м году.
В 2018-м Табакова не стало. Он скончался от сердечного приступа в 82 года. У Зудиной и Табакова двое детей, сын Павел Табаков и дочка Мария Табакова.
В 2021-м году стало известно, что Марина Зудина стала бабушкой. Дочку Мию от Павла Табакова родила актриса Софья Синицына. Табаков и Синицына расстались до появления девочки на свет, но поддерживают отношения ради наследницы и по сей день.
Марина Зудина стала второй женой Олега Табакова. Его первой супругой была актриса Людмила Крылова. Она тяжело переживала развод с мужем. Из-за разрыва с матерью, с Табаковым не общалась дочь артиста Александра.
Читайте также:
Добавить комментарий