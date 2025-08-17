"Я ни разу не засомневалась в его чувствах": Зудина сделала признание о Табакове

Тридцать счастливых лет

Марина Зудина и Олег Табаков больше тридцати лет были вместе. Их роман начался в 1981-м году. Поженились Зудина и Табаков в 1994-м году.

В 2018-м Табакова не стало. Он скончался от сердечного приступа в 82 года. У Зудиной и Табакова двое детей, сын Павел Табаков и дочка Мария Табакова.

В 2021-м году стало известно, что Марина Зудина стала бабушкой. Дочку Мию от Павла Табакова родила актриса Софья Синицына. Табаков и Синицына расстались до появления девочки на свет, но поддерживают отношения ради наследницы и по сей день.

Марина Зудина стала второй женой Олега Табакова. Его первой супругой была актриса Людмила Крылова. Она тяжело переживала развод с мужем. Из-за разрыва с матерью, с Табаковым не общалась дочь артиста Александра.