«Все, что эффективно, уже больно»: Марина Зудина объяснила, почему не делает пластику лица

Марина Зудина откровенно призналась в шоу «Ты не поверишь!», что отказывается от пластической хирургии из-за страха перед болью. Актриса объяснила, что любые эффективные процедуры причиняют боль, и она не видит смысла терпеть такую боль ради красоты.

«Вот я честно скажу: все, что эффективно, уже больно. Поэтому удовольствия никакого я не получаю: ни гиалуронку уколоть, ни ботокс, ни лазер. Все больно», - говорит Марина Зудина.

Зудина также дала совет женщинам: не спешить с радикальными мерами, а найти хорошего косметолога и довериться его рекомендациям. В 2025 году другие знаменитости, такие как Алена Водонаева, рассматривают возможность пластической операции.

Водонаева рассказала, что шесть лет назад уменьшила грудь на два размера, и сейчас внимательно изучает работы хирургов, специализирующихся на операциях для женщин старше сорока лет.