"Я бы не стала петь песни Пугачевой": Маргарита Суханкина объяснила, почему новые каверы не нужны

По ее мнению, любое исполнение хитов Примадонны будет заведомо проигрышным, а сама она не стала бы браться за такой репертуар.

Суханкина считает, что песни Пугачевой настолько прочно ассоциируются с оригинальной исполнительницей, что любые попытки перепеть их обречены на сравнение не в пользу нового артиста.

"Пугачева гремела, у нее была армия поклонников. Люди полюбили именно ее исполнение. Сколько было программ и шоу, где люди пытаются перепевать, и причем они самым худшим образом", — заявила певица Teleprogramma.org.

Она провела параллель с собственным опытом: у "Миража" также есть песни, которые поклонники привыкли слышать именно в ее исполнении.

"Сложно воспринимать что-то другое. У всех в голове то самое исполнение, которое было первым и удачным", — пояснила Суханкина.

Говоря о причинах, по которым новые версии песен Примадонны могут быть восприняты в штыки, Суханкина упомянула и политический контекст.

"Человек, которого так все любили, повел себя, скажем так, не очень корректно по отношению к своей стране. Поэтому во всех случаях... сегодня не хотят это слушать, не хотят вспоминать", — отметила экс-солистка "Миража".

На вопрос, рискнула бы она сама записать кавер на хит Аллы Борисовны, Суханкина ответила категорично.

"Наверное, не стала бы, потому что есть огромное количество других прекрасных песен и авторов, которые можно сегодня петь, можно и нужно петь. Не стоит касаться того, что вызывает спорные моменты и бурные эмоции", — подчеркнула певица.

Она добавила, что у нее есть и свой репертуар, который она исполняет с удовольствием.