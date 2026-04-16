"Разрешение не требуется": песни Пугачевой могут передать другим артистам

Оказывается, для того чтобы спеть большинство хитов Примадонны, не нужно спрашивать разрешения у самой певицы.

В пресс-службе РАО напомнили, что большинство знаменитых песен в репертуаре 77-летней артистки написаны профессиональными композиторами и поэтами. Среди авторов — Леонид Дербенев, Илья Резник, Раймонд Паулс и Владимир Шаинский.

Именно они, а не Пугачева, являются правообладателями этих произведений.

"Любой автор может спросить разрешения у поэта, композитора или их наследников и записать свою версию хита", — пояснили в РАО.

Таким образом, для исполнения таких песен, как "Миллион алых роз", "Позови меня с собой" и других, достаточно договориться с их создателями или наследниками. Согласие самой Пугачевой не требуется.

В то же время в РАО признали, что у певицы есть исключительные права на собственные записи, а также на несколько песен, которые она написала сама. Их список не раскрывается, но их единицы по сравнению с огромным репертуаром артистки.

Алла Пугачева, чья карьера охватила почти шесть десятилетий, по праву считается одной из самых влиятельных фигур в российской музыкальной культуре. Ее последний крупный сольный концерт состоялся в 2019 году в Государственном Кремлевском дворце, когда артистке было 70 лет.

В 2009 году она официально завершила активную концертную деятельность, но продолжала эпизодически появляться на фестивалях и юбилейных шоу. За десятилетия работы Пугачева приобрела репутацию хозяйки эстрады — ходили слухи, что она могла одним звонком повлиять на чью-либо карьеру, хотя сама певица всегда относилась к этому с иронией. Ее репертуар включает сотни песен, многие из которых стали народными хитами.