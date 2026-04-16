"Я не оппозиционер": заплаканная Боня поблагодарила Пескова

Блогер едва сдерживала слезы, благодарила Дмитрия Пескова за внимание и просила не причислять ее к оппозиции. После того как пресс-секретарь президента положительно отозвался о ее видео, Боня записала новый ролик. Она поблагодарила Пескова и всех, кто поддержал ее обращение.

"Спасибо большое Дмитрию Сергеевичу Пескову, что обратили внимание на мое видео, спасибо вам, мои дорогие зрители", — сказала блогер, едва сдерживая слезы.

Боня также поблагодарила журналистов за интерес к ее персоне, но сразу попросила не записывать ее в оппозиционеры.

По словам Бони, ее цель была не политической, а исключительно гуманитарной. Она хотела привлечь внимание к проблемам простых людей, а не выступать против власти.

"Я не оппозиционер какой-то там, не была им и не собираюсь им быть. Не надо меня никуда записывать", — заявила блогер.

Она подчеркнула, что ее видео — это крик души. Боня рассказала, что получает огромное количество сообщений от людей, которые поддерживают ее позицию.

Блогер объяснила, что ее беспокоят конкретные проблемы: наводнение в Дагестане, выбросы мазута, суды над блогерами и другие острые темы. Она не претендует на роль политического деятеля и не хочет, чтобы ее воспринимали как борца с режимом.

"Я просто хочу, чтобы у нас все было хорошо. Чтобы люди не боялись говорить о том, что их волнует", — добавила Боня.

Напомним, 14 апреля Виктория Боня опубликовала 18-минутное видеообращение к президенту, в котором затронула проблемы наводнения в Дагестане, выбросов мазута, суда над Чекалиными и другие темы. Ролик набрал миллионы просмотров.

Дмитрий Песков на брифинге 16 апреля подтвердил, что обращение видели в Кремле. "Обратила на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так. Там затрагиваются многие темы отдельно, по которым вы видите, что на самом деле ведется работа", — сказал пресс-секретарь.