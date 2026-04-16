"Работа уже ведется": в Кремле ответили на обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

По его словам, в Кремле ознакомились с 18-минутным роликом, который собрал миллионы просмотров и более миллиона лайков в социальных сетях.

На брифинге 16 апреля Песков подтвердил, что обращение Бони не осталось без внимания. Пресс-секретарь отметил популярность видео и те проблемы, которые в нем подняла блогер.

"Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях", — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что многие темы, затронутые Боней, уже находятся в проработке у властей.

"Да, действительно, это весьма резонансные темы, но, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, это все не оставлено без внимания", — добавил он.

В своем обращении, опубликованном 14 апреля, Виктория Боня заявила, что говорит "от лица народа". Она перечислила несколько проблем, которые, по ее мнению, требуют вмешательства президента: наводнение в Дагестане, выбросы мазута в Анапе, массовый забой скота в Новосибирской области, блокировки соцсетей, а также уголовное преследование блогеров Валерии и Артема Чекалиных.

Боня также предложила создать специальную платформу, где россияне могли бы напрямую обращаться к главе государства.

Позже блогер объяснила, что ее цель — не политика, а привлечение внимания к реальным проблемам людей.