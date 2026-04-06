"Грош цена нам всем": Виктория Боня перевела миллион пострадавшим при наводнении в Дагестане

Телеведущая и блогер Виктория Боня перевела миллион рублей в помощь жителям Дагестана, пострадавшим от разрушительного наводнения. О своем решении она сообщила в соцсетях.

"Хочу призвать каждого не пройти мимо. Дагестанцы — это такие теплые люди. Много раз видела, как русские семьи собирали деньги на лечение детей, а дагестанцы помогали. Сейчас пришло время помочь им", — сказала Виктория Боня.

Она подчеркнула, что не может оставаться в стороне, и рассказала о масштабе трагедии.

"Люди лишились всего, абсолютно всего. Ни дома, ни чистой воды, ни одежды — ничего нет. Люди остались без крыши над головой. Я очень-очень прошу. Я не говорю, что нужно переводить миллион рублей. Но даже 50 рублей, 10 рублей — это уже многим может помочь, потому что мои видео смотрят миллионы людей. Поставьте в сторис, репостните, пусть люди это увидят. Если мы сейчас не объединимся, грош цена нам всем", — обратилась блогер к своей аудитории.

Виктория Боня стала не единственной публичной фигурой, которая откликнулась на беду. При этом, пока Боня переводит миллионы и призывает объединиться, телеведущая Ксения Бородина, также находящаяся в Дагестане, сначала веселилась, осматривая достопримечательности, а после возвращения из горных районов увидела разрушения и выразила сочувствие.

"Самое страшное — это то, что затопило опять многие дома, где живут люди! Очень печально это видеть, очень жаль людей", — написала она.

Наводнение в Дагестане

Ситуация в регионе действительно катастрофическая. Наводнение в Дагестане продолжает оставаться одной из самых острых тем в стране. По последним данным, в регионе от стихии пострадали тысячи людей. Вода унесла жизни беременной женщины и подростка — их извлекли из реки, но спасти не удалось.

В поселке Мамедкала Дербентского района подтоплены десятки домов. В Махачкале из-за подтопления фундамента обрушился многоквартирный дом.

Предварительная сумма ущерба от наводнения в Дагестане и соседней Чечне превышает 1 миллиард рублей. Власти республики уже принимают заявления от пострадавших на компенсации.