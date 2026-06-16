«Я буду отбирать мужчин, судимость, долги проверять»: Катя Гордон хочет найти жениха Ольге Бузовой

Ситуация, в которую попала Ольга Бузова, привлекла внимание общественности. Среди тех, кто выразил поддержку знаменитости, оказалась юрист и медиаперсона Катя Гордон. На дне рождения Даниэля Вегаса она не только пожелала Ольге скорейшего выздоровления, но и выдвинула неординарное предложение: лично заняться поиском мужа для телеведущей. Катя Гордон считает, что ЧП с Бузовой происходят не просто так.

Катя Гордон эмоционально высказалась о ситуации вокруг Бузовой и сформулировала идею масштабного «кастинга».

«Я считаю, что энергия всей России должна обратиться к Оле Бузовой — она должна вылечиться и найти мужа. Она клевая, искренняя девчонка, какая есть, и вот единственное, что я ей желаю — чтобы просто ей повезло. Есть какой‑то момент невезения, Господь испытывает — вот тех, кого он не любит, он не испытывает. А Оле он дает… постоянно — то это сломает, то то не повезет. Это признак того, что человек избранный. Ребят, давайте устроим общемировой кастинг мужа для Оли Бузовой, я буду отбирать мужчин, судимость, долги проверять», — сказала Катя Гордон.

Тем временем главное сейчас — здоровье Ольги Бузовой. Поклонники и друзья активно поддерживают ее в соцсетях, желают быстрого восстановления и возвращения к привычной жизни.

Ольга Бузова на днях вернулась со съемок в Доминикане и сразу же попала в жуткую историю. Теледива получила травму ноги после падения в ванной у себя дома. Ей была проведена экстренная операция, и в настоящий момент телеведущая проходит реабилитацию и восстанавливается после случившегося.

Ольге Бузовой уже сорок лет. У нее блестящая карьера, но нет самого главного — любимого мужчины рядом. Бузова как-то рассуждала о том, почему это происходит. По одной из версий, многие считают, что у Ольги Бузовой высокие запросы и ни один мужчина ее не потянет.

По материалам «Звездач»