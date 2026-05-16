«Вывалите ведро горячих макарон»: Шахназаров заявил, что жена Назарова писала письмо в Госдуму под диктовку мужа

Интересный сюжет развернулся вокруг письма супруги звезды сериала «Кухня», актера Дмитрия Назарова в Госдуму. На этот эпизод остро отреагировал журналист Михаил Шахназаров, который не сдержал иронии и высказал свое видение происходящего.

Михаил Шахназаров прокомментировал историю с письмом жены Дмитрия Назарова весьма эмоционально и саркастично. По мнению журналиста, документ мог быть написан не самостоятельно, а «под диктовку супружника». В своем комментарии в телеграм-канале он нарисовал ироничную картину того, как могла развиваться ситуация.

«Относительно письма жены актера Дмитрия Назарова, которое она, якобы, не писала. Да еще как писала. А возможно, и под диктовку супружника. Скорее всего, дело было так. Покровители артистов из Москвы, благодаря которым Назаровы до сих пор не иноагенты, предложили им проверить почву. Дескать, народ отходчив, кто‑то скучает по шевелящимся усам и воплям про огузки и рейтузки, так и вывалите ведро горячих макарон из пафоса и жалости на головы обывателя. Ну они и вывалили. И вместо: „Приезжайте, дорогие! Все забудем, все простим!“ — раздался коллективный вопль: „Да шли бы вы... болезные!“ Вот Назаровы и выложили ролик о том, как едут бухать на тулонщину с увещеваниями о том, что никаких писем не писали. Причнм люди, обладающие тактом и вкусом, до такого видео не опустились бы никогда. Но это не тот случай. Ждем очередные частушарики от Дмитрия. Дарю начало: Мы вот съездили в Тулон,

Съели там вина баллон!

Под сыры, да под тунца,

Ламца‑дрица, оп‑ца‑ца!» — написал Шахназаров.

В этом высказывании Шахназаров не просто критикует конкретную ситуацию, но и задает общий ироничный тон в отношении попыток некоторых публичных персон «проверить почву» и вернуть расположение аудитории после неоднозначных высказываний или поступков.

Письмо, якобы написанное женой Дмитрия Назарова в адрес Госдумы, вызвало широкий резонанс. Изначально оно породило множество вопросов: действительно ли документ был инициирован супругой актера, или за ним стояли иные силы? После появления информации о письме последовала неоднозначная реакция общественности — от недоумения до откровенного раздражения. Многие сочли сам факт обращения неуместным на фоне предыдущих высказываний пары.

Вскоре после этого Назаров и Васильева опубликовали видеообращение, в котором дали понять, что никакого письма не писали. Этот шаг, однако, лишь подогрел дискуссии: часть аудитории восприняла ролик как неуклюжую попытку оправдаться, другие же увидели в нем признак давления извне.

Дмитрий Назаров в ролике еще и пригрозил актеру Стасу Садальскому за то, что тот отреагировал публично на письмо его жены. Садальский призвал Назарова простить и разрешить ему вернуться в Россию.

На текущий момент Дмитрий Назаров и его супруга проживают за пределами России. Пара обосновалась во Франции, где у них имеется недвижимость. Супруги ведут достаточно закрытый образ жизни. Несмотря на это, их имя периодически всплывает в медиапространстве — в основном в контексте прошлых высказываний или новых комментариев.