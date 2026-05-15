«Не сдохни»: Назаров нервно отреагировал на слова Садальского, попросившего простить актера

Артист Дмитрий Назаров, уехавший из России вместе с супругой несколько лет назад, опубликовал в социальной сети язвительное видео, где попытался иронично обыграть свое «возвращение в Россию». Его жена Ольга Васильева до этого направила обращение в Госдуму с просьбой дать им возможность вернуться на родину.

В размещенном актером ролике он находится за рулем автомобиля и вместе с женой насмехается над теми, кто поверил в их раскаяние и любовь к Отечеству. Пара нарочито удивленно задает вопрос о том, куда они направляются. Затем Васильева принимается пародировать героиню произведения Антона Чехова «Три сестры», громко восклицая: «В Москву! В Москву! В Москву!».

Назаров подхватывает шутку и замечает, что скоро уже покажется МКАД. В финале своего театрализованного выступления прежде прославленный актер раскрывает истинный замысел: все это была лишь шутка. По крайней мере, именно так старается объясниться сам исполнитель.

Кроме того, артист не обошел стороной своих российских коллег, резко отреагировавших на известие о желании Назаровых вернуться в РФ. Особенно досталось Станиславу Садальскому — тому самому, кто ранее открыто выступал за то, чтобы Назарова простили, и паре разрешили приехать. В своем видео Назаров пригрозил ему «отвесить по садалищу».

«Я наш конфликт изящно разрешу. Тебя, Садальский Стас, легко утешу. Ты только, блин, не сдохни. Я прошу. Сначала по садалищу отвешу», — обратился Назаров к Садальскому.

Интернет‑пользователи в комментариях отметили, что постановочное выступление Назарова вышло неудачным — похоже, свой дар он в значительной степени утратил, уделяя больше времени «дегустациям вин». Выпады в сторону Садальского воспринимаются как простая месть, а сама сцена по мотивам «Трех сестер» напоминает примитивный юмор подросткового уровня.

Накануне появилась информация, что жена Назарова, актриса Ольга Васильева написала письмо в Госдуму, в котором просила разрешить ей и мужу вернуться в Россию. Сама Васильева позже заявила, что в Думу не обращалась.