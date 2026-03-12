Вышла за руку с Малаховым: 96-летняя Пахмутова посетила юбилейный концерт Зацепина

Легендарная композитор Александра Николаевна Пахмутова стала одной из самых ярких гостей праздничного концерта, посвященного столетию ее коллеги — Александра Зацепина. Событие, прошедшее в стенах величественного Большого театра, собрало множество поклонников отечественной музыки и стало настоящим праздником для всех ценителей искусства.

Торжественный выход: овации в честь легенды

Появление 96‑летней Александры Пахмутовой на концерте вызвало бурю эмоций у зрителей. Гости мероприятия встретили композитора стоя, устроив ей продолжительные овации, сообщает MK.RU . Зал наполнился аплодисментами — так публика выразила свое глубокое уважение и любовь к выдающейся представительнице отечественной музыкальной культуры.

Особенно трогательным стал момент, когда Александра Николаевна вышла на сцену вместе с ведущим праздничного концерта, Андреем Малаховым. Этот жест подчеркнул заботу и внимание к легендарной композитору, а также добавил событию душевной теплоты.

За руку с Андреем Малаховым Александра Пахмутова прошла к белому роялю, за которым ее ждал юбиляр Александр Зацепин.

"Исторический момент. Две легенды — Александр Зацепин, 100 лет, и Александра Пахмутова — 96 лет", — объявил Андрей Малахов.

Эмоции и впечатления

Александра Пахмутова была глубоко тронута таким теплым приемом. В глазах композитора читалась искренняя благодарность за проявленное уважение. Атмосфера вечера, наполненная музыкой, воспоминаниями и признанием заслуг великих мастеров, не могла оставить ее равнодушной.

Символ стойкости и вдохновения

Появление Александры Николаевны в Большом театре стало не просто участием в торжестве — это был настоящий манифест жизненной силы и творческой энергии. В свои 96 лет композитор демонстрирует удивительную бодрость духа и преданность искусству. Ее присутствие на юбилее Александра Зацепина напомнило всем, что возраст — не преграда для любви к музыке и активного участия в культурной жизни страны.

Этот вечер еще раз показал, насколько важны для нас имена, создавшие музыкальную историю России. Александра Пахмутова и Александр Зацепин — не просто композиторы, а символы эпохи, чьи произведения стали частью национального культурного кода. Их творчество продолжает вдохновлять новые поколения, а личные примеры стойкости и преданности делу служат ориентиром для многих.

Как Пахмутова перенесла потерю мужа

Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили в браке 67 лет. Добронравова не стало 17 сентября 2023 года. Официальная причина смерти — остановка сердца на фоне продолжительной болезни.

Александра Пахмутова тяжело перенесла потерю любимого мужа. Она каждый день плакала и говорила, что больше никому не нужна. Только через два месяца после смерти Добронравова Пахмутова появилась на людях.

Она пришла на ТВ. Александра Николаевна в ноябре 2023 года приняла участие в съемках проекта телеканала 'Россия 1' 'Синяя птица'. А 9 ноября 2024 года Пахмутова отметила свое 95-летие.

Торжества в честь юбилея известного композитора проходили в Москве и Волгограде, на родине Александры Николаевны. В Волгограде есть сквер имени Пахмутовой. И она даже прогулялась по нему в мае 2024 года.

