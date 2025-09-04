Юлиан рассказал о 95-летней Пахмутовой: "Пытается жить без Николая Николаевича"

За что Юлиан благодарен Пахмутовой?

Певец Юлиан стал популярным в начале 90-х годов. Тогда ему было около двадцати лет. Начинающий вокалист случайно встретился с Александрой Пахмутовой.

Он признался в любви к его творчеству, и Александра Николаевна дала ему свой номер телефона. Сотрудничество с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым сделало Юлиана очень популярным исполнителем. Песня 'Русский вальс' стала самой известной в его карьере.

Его для Юлиана написали Пахмутова с Добронравовым. Идею для композиции придумал сам Юлиан. В 26 лет Юлиан получил звание заслуженного артиста России.

Как Пахмутова пережила потерю мужа

Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили в браке 67 лет. Добронравов умер 17 сентября 2023 года. Официальная причина смерти — остановка сердца на фоне продолжительной болезни.

Александра Пахмутова тяжело перенесла потерю любимого мужа. Она каждый день плакала и говорила, что больше никому не нужна. Только через два месяца после смерти Добронравова Пахмутова появилась на людях.

Она пришла на ТВ. Александра Николаевна в ноябре 2023 года приняла участие в съемках проекта телеканала 'Россия 1' 'Синяя птица'. А 9 ноября 2024 года Пахмутова отметила свое 95-летие.

Торжества в честь юбилея известного композитора проходили в Москве и Волгограде, на родине Александры Николаевны. В Волгограде есть сквер имени Пахмутовой. И она даже прогулялась по нему в мае 2024 года.