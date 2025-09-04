Юлиан рассказал о 95-летней Пахмутовой: "Пытается жить без Николая Николаевича"

Певец Юлиан в беседе с Teleprogramma.org рассказал, что поддерживает связь с известным композитором, 95-летней Александрой Пахмутовой. Он дал понять, что она все еще учится обходиться без мужа, поэта Николая Добронравова. Как сейчас живет Александра Николаевна?
Александра Пахмутова до сих пор не привыкла быть одна?
Певец Юлиан раскрыл правду о состоянии Александры Пахмутовой. Он поддерживает связь со своей наставницей и бывает у нее. Если кратко: у Пахмутовой все хорошо.
Она работает. Но все еще не может принять уход из жизни мужа, поэта Николая Добронравова. Они прожили вместе долгую жизнь.
"Александра Николаевна не любит наружу выносить, как она живет… Она живет прекрасно, работает. Все в порядке. Пытается жить без Николая Николаевича", — поделился певец Юлиан с Teleprogramma.org.
Певец Юлиан на прощании с Николаем Добронравовым. Фото: Светлана Терещенко / Global Look Press
За что Юлиан благодарен Пахмутовой?
Певец Юлиан стал популярным в начале 90-х годов. Тогда ему было около двадцати лет. Начинающий вокалист случайно встретился с Александрой Пахмутовой.
Он признался в любви к его творчеству, и Александра Николаевна дала ему свой номер телефона. Сотрудничество с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым сделало Юлиана очень популярным исполнителем. Песня 'Русский вальс' стала самой известной в его карьере.
Его для Юлиана написали Пахмутова с Добронравовым. Идею для композиции придумал сам Юлиан. В 26 лет Юлиан получил звание заслуженного артиста России.
Как Пахмутова пережила потерю мужа
Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили в браке 67 лет. Добронравов умер 17 сентября 2023 года. Официальная причина смерти — остановка сердца на фоне продолжительной болезни.
Александра Пахмутова тяжело перенесла потерю любимого мужа. Она каждый день плакала и говорила, что больше никому не нужна. Только через два месяца после смерти Добронравова Пахмутова появилась на людях.
Она пришла на ТВ. Александра Николаевна в ноябре 2023 года приняла участие в съемках проекта телеканала 'Россия 1' 'Синяя птица'. А 9 ноября 2024 года Пахмутова отметила свое 95-летие.
Торжества в честь юбилея известного композитора проходили в Москве и Волгограде, на родине Александры Николаевны. В Волгограде есть сквер имени Пахмутовой. И она даже прогулялась по нему в мае 2024 года.
