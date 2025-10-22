Выигрыш в "Выживалити": на что дочь Славы потратила два миллиона рублей

На телеканале «Пятница!» завершился необычный сезон шоу «Выживалити», где впервые соревновались дети знаменитостей. Финалистами стали Василий Рыбин (сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой), Александра Морозова (дочь певицы Славы) и Эммануэль Турецкая (дочь Михаила Турецкого).
Восемь недель участники провели на тайском острове, проходя экстремальные испытания. Самый сильный физически Василий Рыбин признался:
«Здесь ты приезжаешь с известной фамилией, а уходишь с собственным именем».
В финальном испытании нужно было перенести зерна кофе через полосу препятствий и два часа стоять в воде с рукой на денежном чеке.
В итоге победила 26-летняя Александра Морозова — бизнесвумен с красным дипломом РУДН, владелица театральной студии и мама двухлетнего сына. Вместо того чтобы забрать все 4 млн 45 тысяч рублей, она разделила приз с финалистами: два миллиона себе и по одному миллиону — Василию и Эммануэль.
Звездная мама Александры, певица Слава, заявила, что гордится дочкой. Журналистам Teleprogramma.pro артистка рассказала, на что пошли выигрышные деньги.
«Выигрыш дочь вложила в развитие своей театральной студии. Саша всю душу туда вкладывает, поэтому есть результат — дети и родители в восторге от занятий. Есть программы по актерскому мастерству, сценической речи, танцевальные, вокальные, для развития ораторских и модельных способностей. В этой студии профессионалы развивают способности и деток. И даже их родителей, обучают, направляют», — отметила Слава.