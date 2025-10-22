Слава: "Когда было очень плохо и я еле сдерживала слезы - меня вытащили зрители"

У певицы Славы идет тур по стране - почти все билеты проданы. 1 ноября в Москве состоится юбилейный концерт "Слава 25 лет на сцене", еще можно успеть купить последние билеты. Мы обсудили с артисткой, какую цену платит артист за успех, и даже загадали желание на Новый 2026 год.

"Сейчас волнуюсь, готовлюсь..."

- На днях ваша старшая дочь Александра Морозова победила в телешоу "Выживалити. Наследники" 16+. Хрупкая девушка соревновалась в непростых конкурсах, в том числе и с мужчинами. Саша показала сильный характер - вся в мать! Доказала, что выносливая и не белоручка - рыбу разделывала виртуозно. С учетом того, что у Саши красный диплом лингвиста РУДН. Поводов для гордости за дочь более чем достаточно!

- Сашка - просто мой герой! Она сейчас всех нас удивила. Меня - точно! А Тоня (младшая дочь певицы. - Авт.) в нее с самого начала верила. Такая хрупкая малышка и такая сильная! А главное - она очень добрый и душевный человек, Сашка поделила свой выигрыш с другими финалистами. (Саша могла выиграть 4 млн руб., но получила половину от этой суммы, так как вторую половину по собственному желанию отдала двум другим финалистам. - Авт.) Вот кот!

Выигрыш дочь вложила в развитие своей театральной студии. Саша всю душу туда вкладывает, поэтому есть результат - дети и родители в восторге от занятий. Есть программы по актерскому мастерству, сценической речи, танцевальные, вокальные, для развития ораторских и модельных способностей. В этой студии профессионалы развивают способности и деток, и даже их родителей, обучают, направляют.

- Вы - артист с большим опытом. 1 ноября у вас большой сольный концерт в Москве в Live Арене. Повод солидный - 25 лет на сцене. Вряд ли столь опытный артист волнуется?

- Очень волнуюсь! Причем перед каждым концертом, даже когда небольшой зал. Говорят, что только настоящий артист на это способен! Значит, я настоящий артист. И очень скромный! (Смеется.) Конечно, готовлюсь, волнуюсь, жду встречи с огромным залом - своим зрителем.

- Для артиста подготовка заключается еще и в том, чтобы подойти к концерту в идеальной физической форме. У вас сейчас появились такие откровенные концертные наряды - в соцсети вы демонстрировали недавно. Вы прямо-таки в какой-то суперформе. Ничего не едите? Делитесь с нами секретами - стройности и идеального овала лица.

- Честно отвечаю - колю отечественный препарат для похудения. Силы воли и желания сидеть на диетах и спорте нет. Ботокс и много вокала на сцене подтягивают лицо и шею. И, конечно, смех по максимуму - чего всем и желаю.