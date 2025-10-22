Слава: "Когда было очень плохо и я еле сдерживала слезы - меня вытащили зрители"

У певицы Славы идет тур по стране - почти все билеты проданы. 1 ноября в Москве состоится юбилейный концерт "Слава 25 лет на сцене", еще можно успеть купить последние билеты. Мы обсудили с артисткой, какую цену платит артист за успех, и даже загадали желание на Новый 2026 год.
"Сейчас волнуюсь, готовлюсь..."
- На днях ваша старшая дочь Александра Морозова победила в телешоу "Выживалити. Наследники" 16+. Хрупкая девушка соревновалась в непростых конкурсах, в том числе и с мужчинами. Саша показала сильный характер - вся в мать! Доказала, что выносливая и не белоручка - рыбу разделывала виртуозно. С учетом того, что у Саши красный диплом лингвиста РУДН. Поводов для гордости за дочь более чем достаточно!
- Сашка - просто мой герой! Она сейчас всех нас удивила. Меня - точно! А Тоня (младшая дочь певицы. - Авт.) в нее с самого начала верила. Такая хрупкая малышка и такая сильная! А главное - она очень добрый и душевный человек, Сашка поделила свой выигрыш с другими финалистами. (Саша могла выиграть 4 млн руб., но получила половину от этой суммы, так как вторую половину по собственному желанию отдала двум другим финалистам. - Авт.) Вот кот!
Выигрыш дочь вложила в развитие своей театральной студии. Саша всю душу туда вкладывает, поэтому есть результат - дети и родители в восторге от занятий. Есть программы по актерскому мастерству, сценической речи, танцевальные, вокальные, для развития ораторских и модельных способностей. В этой студии профессионалы развивают способности и деток, и даже их родителей, обучают, направляют.
- Вы - артист с большим опытом. 1 ноября у вас большой сольный концерт в Москве в Live Арене. Повод солидный - 25 лет на сцене. Вряд ли столь опытный артист волнуется?
- Очень волнуюсь! Причем перед каждым концертом, даже когда небольшой зал. Говорят, что только настоящий артист на это способен! Значит, я настоящий артист. И очень скромный! (Смеется.) Конечно, готовлюсь, волнуюсь, жду встречи с огромным залом - своим зрителем.
- Для артиста подготовка заключается еще и в том, чтобы подойти к концерту в идеальной физической форме. У вас сейчас появились такие откровенные концертные наряды - в соцсети вы демонстрировали недавно. Вы прямо-таки в какой-то суперформе. Ничего не едите? Делитесь с нами секретами - стройности и идеального овала лица.
- Честно отвечаю - колю отечественный препарат для похудения. Силы воли и желания сидеть на диетах и спорте нет. Ботокс и много вокала на сцене подтягивают лицо и шею. И, конечно, смех по максимуму - чего всем и желаю.
Артистка возраст не скрывает - в 45 лет выглядит шикарно! Фото: личный архив певицы Славы
- Вы снимаете клип на песню "В сердце бьется молния" (на музыку Сергея Ревтова, стихи Михаила Гуцериева). С использованием искусственного интеллекта! Много споров теперь об ИИ - о его опасности, о потере рабочих мест. Но в то же время понятно, что нейросети с нами навсегда и будут развиваться, помогать в медицине и многих сферах жизни. Это прогресс. Не переживаете, что в вашей сфере ИИ сможет заменить артистов?
- Настоящих артистов никто никогда не заменит. Хотя... Может быть, лет через сто люди будут говорить по-другому, но сейчас у нас еще есть время попеть. Мир развивается, ничего в этом плохого нет, когда прогресс используется для пользы людей, а ненаоборот. Поэтому почему нет? Я за свое место на сцене точно не боюсь. Мы не можем остановить прогресс, поэтому остается подстраиваться под ритм жизни. Это не всегда просто, но необходимо. Помню, как было тяжело моей маме привыкать на работе к компьютеру, но она его освоила… Да даже мне разбираться со всеми социальными сетями не всегда легко.
- Как раз искусственный интеллект выдает, что три самых востребованных народом хита певицы Славы в караоке - "Попутчица", "Одиночество", "Расскажи мне, мама". В двух последних вы - автор слов. Говорят, что это выгодно с точки зрения авторских прав, можно отчисления авторские получать? Они стали более ощутимыми для артистов? А то раньше многие жаловались, что это "копейки".
- Да, в последние годы система нашалилась, и авторы очень хорошо зарабатывают. Но только когда артист часто звучит на радио, дает много концертов - как ваша скромная слуга!
- У молодежи сейчас мода на песни 90-х и нулевых. Ну и на музыку своего поколения. Приходится вникать, прислушиваться к тому, что слушает Антонина? Что любит ваша молодежь?
- Тоня слушает музыку разных стилей! Но молодежь действительно любит отдельные песни из 90-х! И, конечно, бывают в ее плейлисте пошловатенькие песни. Но я не ругаюсь, потому что сама в юности "Мальчишник" слушала.
"Внук называет бабой - и это приятно"
Старшая дочь певицы Александра Морозова с мужем Андреем и сыном Арсением. Фото: личный архив Александры Морозовой
- Судя по роликам в ваших соцсетях, вы в активном ожидании мужчины мечты. Это так или это игра артистки - для соцсети? Если это правда, то какой он - ваш мужчина мечты?
- Честно - так устала, что не хочу пока никаких отношений. Мужчина мечты у меня был Анатолий (речь о бизнесмене Анатолии Данилицком, отце младшей дочери певицы, с которым они были вместе почти 20 лет. - Авт.).
- Мы с вами делали интервью почти год назад. Относительно событий, которые произошли за этот минувший год, как вы можете продолжить эту фразу из вашего хита «В сердце бьется молния» - «я знаю, в жизни мне очень повезло…» В чем вам повезло за этот год? А в чем не повезло?
- Этот год показал мне, кто есть кто на самом деле. И оказался переломным в этом смысле, продемонстрировав истинные лица некоторых близких людей и людей в коллективе. Я смогла принять решение - больше никого не терпеть, не делать никаких снисхождений для людей, которые этого недостойны. Не скажу, что я обозлилась, нет. Просто заняла правильную жизненную позицию - я никому ничего не должна.
Потому что устала от тех, кто только берет (во всех планах), а отдавать не хочет. Ты стараешься, делаешь от души, а тебе за это еще и "прилетает". Вот поэтому я окончательно отказалась от некоторых людей в своей жизни и очень этому счастлива. Но главное счастье - моя семья. Знаю, кто меня действительно любит - просто так, как человека, а не как "денежный мешок".
Счастье - выступать перед полными залами зрителей. В моменты, когда мне было так плохо, что я еле сдерживала слезы на сцене, - большая поддержка, любовь, энергетика зрителя "вытащили" меня из того состояния. Для меня большая честь и награда - то, что билеты на мои концерты, на мой юбилейный концерт в Москве почти все проданы.
- Через два месяца Новый год. Время летит стремительно. Если немного помечтать заранее, то какие желания в плане работы и личной жизни загадаете на 2026 год?
Слава с дочерью Антониной (слева) и Анной Семенович, с которой ее связывают дружба и дуэты - "Девушки не заграничные", "Бумеранг". Фото: личный архив певицы Славы
- Очень хочу "наладить" голову и душу после того, как было пережито много плохого. Справляться стало тяжело! Хочу пожелать себе сил и спокойствия, здоровья мне и моим близким, и вам всем. Как было бы хорошо жить в здоровом психически и физически мире! Люблю вас искренне! Всегда ваша бабка Слава. (Смеется.)
- Вашему внуку уже два года. Вы ведь гордитесь, что бабушка. Многие моложавые бабушки просят называть их по имени...
- Арсюшенька называет меня "баба". И это очень приятно!
- Получается, что вы не стесняетесь возраста, не уменьшаете цифры?
- Никогда у меня не было каких-то проблем с восприятием возраста. Наоборот, в юности я хотела стать старше. В каждом возрасте есть свои прелести. Мне комфортно в своем возрасте (певице 45 лет. - Авт.), я понимаю, что на меня обращают внимание мужчины, я хорошо выгляжу. Если я кому-то не нравлюсь, то просто не общаюсь с этими людьми.