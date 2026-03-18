"Вы не верите всему": что сказал жених Лерчек о ее долге в 176 млн рублей

Жених тяжело больной Лерчек вновь вышел на связь. На этот раз он прокомментировал новости о ее долге перед налоговой в 176 млн рублей. Как сейчас с ним обстоят дела.

Что сказал жених Лерчек о долге

Луис Сквиччиарини подтвердил появившуюся в Сети информацию о том, что Лерчек больше ничего не должна ФНС. Огромный долг перед налоговой в сумме порядка 176 млн рублей погашен.

"Я знаю, что вы не верите всему, что пишут в новостях. Поэтому я даю только достоверную информацию от нашей семьи. Да, это правда, долг перед налоговой в 176 миллионов рублей полностью погашен. Задолженности больше нет", — написал в личном блоге жених Лерчек.

Кто погасил долг за Лерчек

Самое интересное во всей этой истории то, что долг перед налоговой погасила не Валерия Чекалина. Это сделали за нее. Сумму в 176 млн рублей на расчетный счет больной раком Лерчек перевел неизвестный благодетель. Его имя не разглашается. В Сети строят всевозможные догадки.

Финансовое положение Лерчек очень сложное. Она довольно долгое время не работает. Из-за нехватки средств блогерша проходит лечение от рака не в частной клинике, а в самой обычной, государственной.

В прошлую пятницу Лерчек легла в больницу, где проходит курс химиотерапии на фоне четвертой стадии рака. В понедельник стало известно, что уголовное преследование Лерчек приостановлено до ее выздоровления.

