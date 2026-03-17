Долг в 175 миллионов перед налоговой за Лерчек погасил неизвестный

Неожиданный поворот в истории с многомиллионной задолженностью блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Долг в размере 175 млн рублей был полностью погашен. Причем силами неизвестного лица.

Кто погасил долг за Лерчек

По некоторым данным, денежные средства поступили на расчетный счет блогера Лерчек в понедельник. Как уточнил представитель Чекалиной, платеж был осуществлен физическим лицом. Его личность остается неизвестной.

Детали сделки и мотивы анонимного плательщика не раскрываются — ни официальные источники, ни окружение Валерии не дают комментариев на этот счет. Это породило множество догадок среди поклонников и наблюдателей: выдвигаются самые разные версии, от помощи близких людей до возможного участия бизнес‑партнеров или даже сторонних меценатов.

Факт погашения задолженности уже подтвержден: крупная сумма, ранее числившаяся как обязательство по налоговым начислениям, больше не висит над блогером. Это может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие ситуации вокруг дела Чекалиной — в том числе с учетом других юридических аспектов, связанных с ее деятельностью.

Пока остается только гадать, кто именно выступил в роли анонимного благодетеля. История с неожиданным погашением долга добавила интриги к и без того резонансной истории Лерчек.

Счастливый понедельник Лерчек

Минувший понедельник, 16 марта, стал счастливым днем для Лерчек. Во-первых, было приостановлено уголовное дело против нее. А во-вторых, Лерчек освободили из-под домашнего ареста. Все эти события произошли благодаря трагическому обстоятельству.

У Лерчек не так давно обнаружили онкологическое заболевание четвертой стадии. У Чекалиной рак желудка. Ей срочно нужно проходить лечение. А уже после него уголовное преследование блогерши будет продолжено.

По материалам РИА Новости

