"Вы летите в Москву": фигуристке Аделии Петросян отказали в украшениях в бутике "Диор" в Милане

Эпизод произошел, когда российская фигуристка Аделия Петросян направлялась домой после участия в Олимпийских играх. Спортсменке отказали в приобретении ювелирных изделий — причиной послужило наличие российского паспорта.

Слова Петросян: детали ситуации

Аделия Петросян поделилась подробностями произошедшего. По словам 18-летней спортсменки, она намеревалась приобрести в бутике серьги и кольцо, однако консультанты отказались обслуживать ее после проверки документов.

"У меня остался небольшой осадок", — поделилась Аделия.

Двойной отказ: не только Аделия

Проблема коснулась не только самой Аделии Петросян: аналогичный отказ в обслуживании получил и ее спутник. К нему Аделия обратилась, чтобы попытаться обойти запрет. У молодого человека грузинское гражданство, но в покупке ему тоже отказали. Представители бутика связали свое решение с маршрутом предстоящего путешествия клиента.

"Он достает паспорт, потом посадочный талон. Девушка говорит: "Очень извиняюсь, но вы летите в Москву — мы вам тоже не можем продать", — добавила она в шоу, опубликованном на платформе VK Видео.

Аделия Петросян неудачно выступила на Олимпиаде в Милане. Она сумела занять только шестое место. После провала она признавалась, что ей будет сложно возвращаться в Россию.