Аделия Петросян — после провала на Олимпиаде: "Будет сложно вернуться в Россию"

Шестое место на Олимпиаде-2026 стало для фигуристки Аделии Петросян холодным душем. Еще вчера она признавалась, что совсем не волновалась. А сегодня заявила, что ей стыдно возвращаться домой.

Расстроенная шестым местом и падением

Падение в произвольной программе и итоговое шестое место сильно расстроили фигуристку Аделию Петросян. Сначала она не хотела общаться с журналистами. Но позже спортсменка все же собралась и прокомментировала свой прокат.

Она призналась, что чувствует себя, мягко говоря, не очень. Аделия упустила свой шанс на более высокое место на Олимпиаде. Наша страна впервые за 66 лет осталась без призового места на Олимпиаде.

"Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката", — поделилась Аделия Петросян.

Пока без пересмотра проката

Аделия призналась, что не готова пока смотреть свое выступление на Олимпиаде. Она сказала, что ей нужно "выдохнуть", пережить свой провал, а потом идти дальше.

При этом после короткой программы фигуристка признавалась, что совсем не волновалась и переживала лишь из-за этого. Тогда еще никто не знал, чем закончится ее борьба за пьедестал на Олимпиаде-2026. Несмотря на не самый удачный результат на этих Играх, Петросян уже строит планы на следующие старты и на будущую Олимпиаду.

Не самым лучшим образом на Олимпиаде выступил и другой российский фигурист, Петр Гуменник. После первого проката он был всего шестым. Считается, что ему поставили несправедливо низкие оценки, то есть засудили.

