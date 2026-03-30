"Всех избаловала, а они бросили": от певицы Славы отвернулась семья

После скандального концерта в Пензе, где зрители обвинили ее в нетрезвом состоянии, артистка столкнулась с отменой выступлений и общественным осуждением. А теперь она заявила, что близкие люди, на которых она рассчитывала, отвернулись от нее в самый трудный момент.

В своем эмоциональном обращении Слава не скрывала слез. Она призналась, что долгое время надеялась на поддержку семьи, друзей и коллег, но так и не дождалась.

"Практически всех я избаловала настолько, что они довели меня до нервного срыва", — заявила певица.

По словам артистки, окружающие привыкли к тому, что она сильная, и перестали замечать, как ей тяжело.

"Вы не думайте, я не сдалась. Я обозлилась. Я разочаровалась. Я раньше разочаровалась, а сейчас я просто как-то ждала, что люди очнутся, начнут мне помогать. Наверное, поймут, насколько мне тяжело жить", — приводит ее слова "Комсомольская правда".

В своих соцсетях Слава призналась, что в последние дни плачет каждый день. Она не понимает, почему родные оставили ее одну в сложной ситуации.

"Не знаю, чем я это заслужила. Добротой, наверное", — написала певица, давая понять, что ее постоянная готовность помогать другим обернулась против нее.

Что случилось со Славой

Март 2026 года стал для 45-летней певицы настоящим испытанием. Сначала скандальный концерт в Пензе, где зрительницы потребовали вернуть деньги за билеты, обвинив артистку в том, что она вышла на сцену нетрезвой. Слава объяснила свое состояние приемом большого количества лекарств из-за плохого самочувствия и предложила вернуть деньги недовольным.

После этого несколько концертов певицы были отменены, а глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил включить Славу в "стоп-лист". Сама артистка призналась, что планирует взять перерыв в карьере на 2-3 года, чтобы перестроить дом и побыть с семьей.

А что было на Мальдивах

Недавно Слава снова оказалась в центре скандала: во время прямого эфира на Мальдивах она случайно показала, как справляет нужду. Позже она призналась, что не умеет пользоваться прямыми эфирами, но видео уже разлетелось по Сети.