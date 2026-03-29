"Каждый день плачу": певица Слава устроила истерику на райских Мальдивах

После скандального концерта в Пензе, где зрительницы потребовали вернуть деньги и обвинили артистку в нетрезвом состоянии, она улетела на Мальдивы. Но даже океан, теплый песок и экзотические фрукты не принесли ей покоя.

В соцсетях у Славы творится что-то странное. Милые фото с отдыха чередуются со слезными видео. Причины своих перепадов она не раскрывает, но дает понять, что проблема серьезная.

"Это теперь почти каждый день. Не могу рассказать почему. Очень долго и личное", — пишет артистка.

Поклонники теряются в догадках. У Славы выдался тяжелый март. Сначала скандал в Пензе, затем отмена концертов, а теперь — истерики даже на райском курорте.

Что случилось в Пензе

Напомним, во время выступления в Пензе несколько женщин в зале начали кричать, что Слава выступает под фонограмму и находится в нетрезвом состоянии. Они требовали вернуть деньги за билеты.

Певица была шокирована. Она попросила не срывать концерт и пообещала вернуть деньги недовольным. Позже артистка объяснила, что в тот день буквально не могла подняться с кровати и приняла много лекарств. Но отменить выступление не решилась — из-за огромной неустойки.

"Провокация, какая-то определенная акция против меня. Ну ладно, девчата! Я кое-как отработала концерт, я действительно очень болею. Я еле-еле вышла на сцену. Но для меня лучше отработать концерт, чем отменить его, как делают многие артисты", — заявила Слава.

Поддержка и новые слезы

После скандала артистку поддержали Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Юлия Барановская и другие. Эвелина Бледанс даже призвала подать на обидчиц в суд.

"То, что позволяли себе зрительницы этого зала, нельзя оставлять безнаказанным! Нужно подать в суд, чтобы остальным не было повадно", — высказалась она.

Но, судя по всему, травля оставила глубокий след. Слава улетела на Мальдивы, надеясь забыться. Но даже там, среди райских кущ, она плачет каждый день.

Тяжелый март Славы

45-летняя певица известна хитами "Одиночество", "Попутчица", "Плачь и смотри". В последние годы она редко появлялась в новостях, но март 2026-го стал для нее настоящим испытанием. Сначала срыв концерта, потом обвинения в нетрезвости, затем отмена выступлений. Теперь — истерики на отдыхе.

Поклонники надеются, что Слава справится. Но пока она не готова рассказывать, что именно с ней происходит. А публике остается только гадать: что же такое "очень долго и личное" мучает певицу даже в раю?