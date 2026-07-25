«Все у нее хорошо»: подруга Дианы Шурыгиной заявила, что родные ее не бросили в СИЗО

27‑летняя Диана Шурыгина заключена под стражу — ее поместили в следственный изолятор до 19 августа. Основанием для уголовного преследования стали откровенные фото, которые девушка размещала на различных онлайн‑площадках.

В СМИ появилась информация, что близкие и приятели Дианы прекратили с ней контакт. Отдельные издания утверждали, что за первые две недели пребывания в СИЗО Шурыгину никто не навестил и не передал ей никаких вещей. Якобы она вынуждена носить один и тот же спортивный костюм.

Однако эти сведения опровергла подруга Дианы Шурыгиной — Диана Бичарова. В беседе с KP.RU она заявила, что близкие заботятся о Диане Шурыгиной. Никто от нее из-за ареста не отрекался. Родные постоянно на связи с ней.

«Диану никто не бросал! Родные и близкие передают ей вещи и регулярно заказывают еду. Я лично заказываю, и ее сестра тоже. Так что все у нее хорошо, хотя ситуация, конечно, очень серьезная», — поделилась Бичарова.

Ранее бывший молодой человек Дианы Шурыгиной, Святослав Гусев, рассказал, что девушка попросила его собрать и передать ей базовые вещи — в первую очередь чай, кофе и продукты.

В интернете появилось письмо, которое Диана написала Святославу. В нем она не столько перечисляла необходимое, сколько делилась переживаниями — больше всего она скучает по своей чихуахуа по кличке Чизз. Собака осталась на Бали, и эта разлука дается Диане особенно тяжело.

Известно, что Шурыгина вела деятельность на OnlyFans — сервисе, где авторы предлагают подписчикам платный доступ к эксклюзивному контенту, в том числе откровенного характера. Сейчас она арестована в рамках уголовного дела. Шурыгину подозревают в распространении порногорафии.

Нынешняя ситуация разворачивается на фоне 10‑летней годовщины громкого дела, сделавшего Диану известной на всю страну. В 2016 году 16‑летняя девушка заявила, что стала жертвой изнасилования на вечеринке («вписке») в Ульяновске. По ее словам, преступление совершил 21‑летний Сергей Семенов. В декабре того же года суд приговорил Семенова к 8 годам колонии строгого режима, позднее срок был уменьшен до 3 лет и 3 месяцев.

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