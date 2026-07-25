Диана Шурыгина из СИЗО молит экс-жениха привезти ей сыра и колбасы

Ситуация вокруг Дианы Шурыгиной приобрела особенно драматичный оттенок: в трудную минуту девушка осталась практически один на один с проблемами. За две недели пребывания в СИЗО ее никто из близких не навестил и не передал даже самых необходимых вещей. В итоге ей пришлось обращаться за помощью к экс‑жениху.

Диана ответила на письмо бывшего ухажера Святослава Гусева и составила для него подробный список того, что ей сейчас жизненно необходимо. Она просит экс-жениха привезти ей сыр и колбасу. В списке потребностей Дианы чай, кофе, мед, масло, сыр («Ламбер», Hochland), докторская колбаса, сервелат и пюре быстрого приготовления. Святослав пообещал собрать и передать посылку.

Параллельно с этой историей разворачивается другая, не менее трогательная — на Бали тоскует ее чихуахуа по кличке Чизз. Собака тяжело переживает разлуку: почти ничего не ест и постоянно скулит. Чизз не видел хозяйку с мая — тогда Диана оставила питомца у знакомого, а сама улетела в Москву. До ареста Шурыгина жила на Бали, снимая жилье примерно за 300 тысяч рублей в месяц, и, вероятно, не предполагала, насколько резко изменится ее жизнь.

С 8 июля Диана находится в СИЗО — ее отправили туда за нарушение условий домашнего ареста. По данным Mash, с тех пор у нее практически нет сменной одежды: девушка до сих пор ходит в одном и том же розовом спортивном костюме. Иногда она меняется вещами со своей сокамерницей — это небольшая, но важная бытовая поддержка в условиях, где любая мелочь становится значимой.

В СИЗО Диана Шурыгина моет полы по требованию своих сокамерниц. Диану Шурыгину (сейчас она носит фамилию бывшего мужа — Шлянина) обвиняют по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 242 УК РФ. Она касается незаконного изготовления и оборота порнографических материалов.

Следствие считает, что Шурыгина участвовала в этом с группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета. По данным СМИ и следствия, поводом стали интимные видеозаписи, которые в 2025 году появились в закрытых Telegram-каналах — при этом Шурыгина администрировала один из таких каналов.

Широкую (и скандальную) известность Диана Шурыгина получила в 2017 году после участия в шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В выпуске она рассказала, что в 2016 году на вечеринке ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. История вызвала огромный общественный резонанс. В ходе обсуждений в интернете появилась фраза «на донышке» (Диана использовала ее в эфире), которая быстро превратилась в мем. В итоге дело дошло до суда: Семенова признали виновным и приговорили к восьми годам колонии, но позже срок сократили до трех лет.

После этого имя Шурыгиной регулярно попадало в ленты новостей — в том числе из-за других публичных заявлений и ситуаций в личной жизни. А в 2026 году она снова оказалась в центре внимания уже в роли обвиняемой по уголовному делу.