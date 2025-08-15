"Все расходы, питание берем на себя": Виторган и Млодик срочно ищут няню для дочерей — сколько обещают заплатить?

Эммануил Виторган и Ирина Млодик объявили о поиске новой няни для своих дочерей Этель и Клары. Сообщение об этом появилось в личном блоге Эммануила Гедеоновича. Почему пара ищет няню и сколько готова платить?

Объявление Виторгана и Млодик

85-летний Эммануил Виторган разместил в своем блоге объявление о поиске няни. Он уточнил, сколько он и его жена готовы платить женщине, которая будет присматривать за двумя дочками пары. Озвучил он и место проживания будущей няни.

"Срочно ищем няню для девочек 6 и 7,5 лет с проживанием в Москве, в доме. Днем школа и сад. Все расходы, питание берем на себя. Оклад 100 тысяч рублей", — написал Виторган.

Отдельно он уточнил, что случилось с предыдущей няней девочек. Женщина, по его словам, предпочла покинуть Москву. Она вернулась домой.