"Все расходы, питание берем на себя": Виторган и Млодик срочно ищут няню для дочерей — сколько обещают заплатить?

Эммануил Виторган и Ирина Млодик объявили о поиске новой няни для своих дочерей Этель и Клары. Сообщение об этом появилось в личном блоге Эммануила Гедеоновича. Почему пара ищет няню и сколько готова платить?
Объявление Виторгана и Млодик
85-летний Эммануил Виторган разместил в своем блоге объявление о поиске няни. Он уточнил, сколько он и его жена готовы платить женщине, которая будет присматривать за двумя дочками пары. Озвучил он и место проживания будущей няни.
"Срочно ищем няню для девочек 6 и 7,5 лет с проживанием в Москве, в доме. Днем школа и сад. Все расходы, питание берем на себя. Оклад 100 тысяч рублей", — написал Виторган.
Отдельно он уточнил, что случилось с предыдущей няней девочек. Женщина, по его словам, предпочла покинуть Москву. Она вернулась домой.
"Друзья! Посоветуйте, пожалуйста! Вдруг, кто знает хорошего человека! К сожалению, наша дорогая няня Ната, Мариам Пашаева, которая несколько лет была с нашими дочками, уехала на родину! Спасибо тебе, Наточка, за все", — поблагодарил женщину Эммануил Гедеонович.
Дочери Виторгана и Млодик — Этель и Клара. Фото: соцсети Ирины Млодик
Скандалы с нянями Виторгана и Млодик
В июле этого года о семье Виторгана и Млодик вскрылась нелестная информация. Заговорила женщина, которая представилась няней, работавшей у этой звездной четы. Дама рассказала, что ее постоянно унижали.
Виторган и Млодик якобы придирались к тому, что няня готовит дочерям одно и то же. Они высказывали недовольство по поводу неправильно висящих полотенец. Не нравилось им и то, что няня ставит йогурт рядом с колбасой.
Потом на связь вышла другая помощница звездного семейства. Она рассказала свою версию. По ее словам, Млодик и Виторган — милые и корректные люди.
Поздние дочери Виторгана и Млодик
Эммануил Виторган и Ирина Млодик — одна из самых поздних родительских пар. Их дочери появились на свет, когда Виторгану было под 80, а Млодик — под 60. Обеих девочек знаменитостям выносили и родили суррогатные матери.
Старшей дочери Млодик и Виторгана, Этель, 7,5 года. А младшей, Кларе, в августе исполнилось шесть. Девочки растут очень хорошенькими. Родители часто показывают наследниц в Сети. Малышки всякий раз вызывают восхищение у поклонников пары.
